Gratta e Vinci Vincenti, ecco il metodo per riconoscerli prima di comprarli: basta guardare il codice in basso

Fra le tradizioni principali del nostro paese c’è anche quella di acquistare i biglietti della lotteria e sono davvero milioni gli italiani che comprano il Gratta e vinci per tentare di cambiare la propria sorte. Ma se oggi rivelassimo il metodo infallibile per riconoscere i biglietti che hanno più probabilità di vincere degli altri?

I Gratta e Vinci sono uno dei giochi più importanti e amati dagli italiani che cercano di vincere con questi biglietti della fortuna somme sufficienti a cambiargli la vita. Per qualcuno sono proprio un’abitudine, un vizietto irrinunciabile.

Ma com’è noto non tutti i biglietti sono uguali, il principio è lo stesso, si gratta il biglietto per scoprire il premio ma ce ne sono diversi con diversi giochi e differenti premi in palio. Infatti ogni biglietto della fortuna ha un montepremi diverso che va da una quota sufficiente per comprare una macchina a una vera e propria rendita milionaria. Ma quello che forse non sapete è che ciascun biglietto ha un suo segno particolare ed è possibile distinguerlo dagli altri.

Si può capire come trovare i Gratta e Vinci vincenti studiandone i dettagli, numerici e visivi, perché è vero che la fortuna ha un ruolo determinante ma è altrettanto vero che da sola non può fare tutto.

Innanzitutto un po’ di storia, il Gratta e Vinci è un vero e proprio marchio nato nel 1991 e si riferisce a tutti quei biglietti della lotteria istantanea, cioè con esito di vincita o perdita che sia immediata. Insieme a Lotto, Super Enalotto o Totocalcio il Gratta e Vinci è considerato ufficialmente gioco d’azzardo legale e, quindi, è regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Come abbiamo detto sarebbe possibile riconoscere i biglietti vincenti da certi segni.

Come individuare i biglietti vincenti del Gratta e Vinci

Come abbiamo detto i Gratta e Vinci fanno parte dei biglietti che rientrano nella lotteria istantanea, cioè quella che non prevede un’attesa di qualche giorno per scoprire se si ha vinto. Si parla quindi di immediatezza e frequenza di vincita con diverse fasce di prezzo (1, 2, 3, 5, 10 o 20 euro) il che li rende facilmente acquistabili da tutti. Le grafiche scelte per questi biglietti li rendono accattivanti e subito riconoscibili e ovviamente si differenziano tra loro nell’aspetto e nella tipologia di gioco.

Ci sono premi che arrivano fino a 500 euro, cifra che può essere riscossa in qualunque punto vendita autorizzato e in contanti. I premi invece superiori ai cinquecento euro, quindi da 501 a 10,000 euro, si possono riscuotere su prenotazione in un punto vendita autorizzato o attraverso un assegno oppure attraverso un bonifico.

Dai 10,000 euro in su si presenta il biglietto vincente all’ufficio premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o presso uno sportello di Intesa SanPaolo, e anche in questo caso si può scegliere tra assegno o bonifico. Ma veniamo adesso ai sistemi per individuare i biglietti vincenti. Ci sono, come abbiamo detto, diversi giochi a disposizione e relativi indizi che consentono di riconoscere il biglietto vincente. Per alcuni di questi sistemi è richiesta una certa spesa di biglietti al fine di ottenere una cospicua vincita.

La prima mossa è quella di comprare biglietti con un’alta probabilità di vittoria. Stando a quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni Gratta e Vinci risponde a diverse statistiche, pertanto vi sono diverse probabilità di vincita. Basta consultare i dati per concentrarsi sui biglietti che hanno maggiori possibilità di vincere. È naturale che comprandone in maggiore quantità comporta maggiori probabilità di trovare quelli vincenti. Ecco i biglietti con maggiori probabilità: 10X: 1 su 2,88; Maxi Miliardario: 1 su 3,10; Battaglia Navale: 1 su 3,23; Soldi Cash 500: 1 su 3,68; Miliardario: 1 su 4.

Non è tutto, altre informazioni importanti

Un’altra cosa che si può fare è controllare i numeri di serie dei biglietti. In ogni pacchetto sono disponibili sessanta biglietti e la serie va da 000 a 059. Di solito nell’80% dei casi i biglietti di questa serie corrispondono a quelli perdenti mentre la serie che va dallo 001 allo 031 hanno invece maggiori possibilità di vincita, relativa a svariate cifre.

Conoscendo quindi il numero di serie è possibile scovare più facilmente il biglietto vincente o quantomeno quello con maggiori probabilità. Altra cosa che può essere fatta è quella di controllare i codici del biglietto precedente (Miliardario e Maxi Miliardario)

Miliardario e Maxi Miliardario sono, infatti, due tra i biglietti con la maggiore percentuale di vincita e che hanno per altro i premi più alti. Quando grattate notate come vicino agli importi vi sono 3 lettere che identificano la vincita del biglietto: CNQ: 5 euro; DCC: 10 euro; QNN: 15 euro; VNT: 20 euro; VNC: 25 euro; QQC: 50 euro; CNT: 100 euro; QQN: 500 euro; Lingotto: tutte le vincite presenti; altri codici: nessuna vincita

Ciascuno di questi codici si riferisce a una serie di 10 biglietti così detti a “premio progressivo”: nel punto in cui si gratta la prima lettera che vediamo in basso a sinistra sta a indicare che nei biglietti successivi vi sarà una vincita uguale o superiore se la serie dovesse terminare. Il numero accanto alla lettera si riferisce invece al numero di biglietti vincenti seguenti alla somma. La serie Lingotto ha vincite veramente alte e una cosa che si può fare è notare le imperfezioni sui biglietti.

I particolari da notare

Ovviamente la maggior parte dei Gratta e Vinci può avere imperfezioni di stampa, in certi casi queste imperfezioni possono corrispondere a un biglietto vincente. Ma quali sono i particolari? Nel Miliardario per esempio le monete che vediamo sotto il nome possono riportare piccoli e quasi impercettibili puntini neri. Vi possono essere delle crocette simili a quelle dei margini di stampa lungo i margini.

Ciò che possiamo dire in conclusione è che capirne un po’ di statistica e di probabilità può aiutare la sorte a vincere una bella sommetta. Gli elementi che di fatto cambiano le probabilità dipendono sostanzialmente da tre fattori che non devono mai essere sottovalutati: il tipo di gioco scelto, i soldi spesi per quel biglietto e l’entità delle vincite.

Ovviamente non stiamo dicendo che si debbano comprare quanti più biglietti è possibile, ma anzi studiare bene le caratteristiche dei biglietti e le probabilità di vincita così da fare scelte mirate.