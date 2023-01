Vi ricordate di lei? Vinse Miss Italia e adesso è “scomparsa” del tutto – FOTO DALL’ARCHIVIO RAI

Federica Moro è stata uno dei volti storici dello spettacolo italiano e ha anche vinto un’edizione di Miss Italia. L’apice della sua carriera lo ha raggiunto negli anni Ottanta, un periodo florido per lei durante il quale si è costruita una carriera ricca di successi, andata avanti fino agli anni Novanta.

Quando lavorava in televisione Federica Moro era molto conosciuta, la sua carriera era partita dalla vittoria di Miss Italia e aveva le radici nella carriera di modella, ma si era occupata anche di recitazione per un certo periodo, cimentandosi in diversi ruoli da attrice.

Malgrado la sua carriera avesse preso al tempo una buona piega per qualche motivo Federica decise di ritirarsi dal mondo della televisione e di lei non si è saputo più nulla. Sono ormai molti anni che non fa più parte del piccolo schermo, né dello spettacolo in generale. Oggi Federica Moro ha 57 anni e sono lontani i tempi in cui a 17 anni decise di partecipare al concorso di Miss Italia.

La vittoria a Miss Iltaia

L’anno era il 1982 e quella che partiva come un’emozionante esperienza si rivelò essere una grande vittoria per lei che fu Miss Italia 1982. Quel momento segnò, come spesso accade, un punto di svolta per la giovanissima modella e l’inizio di una carriera in ascesa.

Miss Italia le aprì le porte dello spettacolo come spesso accade a molte ragazze che vincono il più importante concorso di bellezza italiano. Da quel momento fu scelta per diversi ruoli e non solo televisivi ma anche nel mondo del cinema. Federica Moro, infatti, ha recitato in diversi film accanto al molleggiato Adriano Celentano ma anche nella serie televisiva College.

Ma cosa è successo dopo quel periodo così florido? E per quale motivo ha voluto lasciare il mondo dello spettacolo? A un certo punto Federica Moro è sparita completamente dalle scene.

Che fine ha fatto Federica Moro?

Federica Moro oggi non è la stessa, è molto cambiata, ai tempi ha partecipato ad alcuni telefilm tra i quali I ragazzi della terza C e La partita di Carlo Vanzina. L’ultimo avvistamento della Moro è stato nel 2016 quando è apparsa per l’ultima volta in televisione quando partecipò a Miss Italia come giurata della gara.

Oggi Federica Moro ha cambiato il suo stile di vita e non fa più parte della televisione. La ex modella e attrice ha deciso a un certo punto di dedicarsi a un’altra delle sue passioni. Oggi, infatti, Federica vive a Lugano dove gestisce una galleria d’arte con il compagno Matteo Del Carratore. La nostra ex Miss Italia, infatti, ha sempre avuto una grande passione per l’arte contemporanea e per il design in generale ed è intorno a questi interessi che ruota adesso la sua vita.

Federica ha anche un personale profilo Instagram dove le piace condividere alcuni aspetti della sua vita quotidiana e quindi possiamo vedere alcuni momenti tipici della sua giornata proprio sui social. Per essere una meteora della televisione Federica vanta diversi followers che seguono appassionatamente la sua vita quotidiana e le sue passioni.