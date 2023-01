“Non si può sopportare”: dietro le quinte vola di tutto | Terremoto nei camerini di Rai 1

Ospite al programma condotto da Serena Bortone c’è stato Gabriele Cirilli, comico e attore teatrale che negli ultimi anni si è distinto nel programma di Carlo Conti: Tale e Quale Show.

Nel corso dell’intervista Cirilli è stato letteralmente “massacrato” da un intervento di Francesco Paolantoni, sua metà comica nell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Paolantoni ha elencato i principali difetti del collega.

Oggi è un altro giorno è il programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni. Il programma è un salotto nel quale si discute di molti temi quotidiani e nel quale vengono fatte molte interviste a personaggi della televisione.

Ospiti fissi della puntata e opinionisti sono, gli “affetti stabili” sono Romina Carrisi, Francesco Oppini, Laura Freddi, Jessica Morlacchi, Valerio Scanu, Samuel Peron, Antonio Mezzancella e Massimo Cannoletta. Ospite di una delle ultime puntate è stato Gabriele Cirilli che da alcuni anni è uno dei principali protagonisti della Rai, in particolare grazie al successo raggiunto con Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti. Come tutti sanno Cirilli è stato anche nel cast di Un medico in famiglia.

Francesco Paolantoni ha svelato alcuni difetti del comico romano

Nel corso dell’intervista all’ospite di turno, Serena Bortone fa intervenire parenti o amici del personaggio, nel caso di Gabriele Cirilli ha fatto la sua incursione nel corso dell’intervista Francesco Paolantoni che ha svelato alcuni difetti del comico romano.

Durante l’intervista con Serena Bortone, Gabriele Cirilli ha riportato un divertente aneddoto legato a Carlo Conti: “La prima volta che lo vidi feci un provino ma venni bocciato. Lui faceva i casting per la trasmissione Su le mani con Panariello e io portai una versione abruzzese di We are the champions, ‘Noi semo i campioni’. Carlo Conti non mi volle perché il mio personaggio, Federico Mercurio, purtroppo non aveva serialità. Però ebbi il mio momento di gloria con Carlo per Sanremo Estate 2001″.

Che rapporto c’è tra Paolantoni e Cirilli

In questi ultimi mesi Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono stati i protagonisti comici della prima serata di Rai 1 grazie alla loro collaborazione e i numerosi travestimenti in Tale e Quale Show. Tra loro è sicuramente nato un grande sodalizio che certamente ci regalerà altri momenti spettacolari, come quello della notte di Capodanno a L’anno che verrà dove si sono esibiti per sostituire Nino Frassica che era malato.

Le parole forti

Francesco Paolantoni, come abbiamo detto è intervenuto in diretta da Serena Bortone per salutare il suo amico Gabriele Cirilli e lo ha subito “asfaltato” parlando dei suoi difetti: “Caro Gabriele…Ti mando un bacio, un saluto, e ci tengo a dirti che sono stato felicissimo di lavorare assieme a te”. Rivolgendosi poi ha Serena Bortone ha detto: “Ha già cantato? Canta ogni momento, non si sopporta ma tutto sommato è fantastico. È stato bello lavorare con lui e faremo assieme tanto altro”.

Gabriele Cirilli però non si è tenuto la divertente frecciatina e ha risposto con altrettanta ironia dicendo: “Io e Francesco siamo come Totò e Peppino. Lui è Totò e io Peppino. Siamo molto complici”. Dopo è stata la stessa Bortone a rincarare la dose chiedendo a Paolantoni quali fossero i difetti di Cirilli e l’attore napoletano ha risposto: “Ne ha solo due: il primo è che canta di continuo, il secondo è che dice sempre fidati… E basta”.