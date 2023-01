Divorzio lampo a Buckingham Palace | Prova del tradimento su WhatsApp: “Notte folle con una modella”

In questo periodo si parla di un divorzio storico che sta avendo luogo a Buckingham Palace, perché proprio lei ha scoperto tutto. Le fondamenta di Buckingham Palace tremano di fronte a questo evento. La storia per loro è finita?

Non c’è niente da fare, Buckingham Palace e le beghe familiari dei reali inglesi restano tra gli argomenti principali di questo periodo e ogni giorno arrivano sempre più notizie vere o presunte dalla famiglia reale che al momento si trova ad affrontare la bufera mediatica conseguente all’uscita del documentario Netflix, Harry e Meghan che come dice il titolo stesso parla della coppia più discussa e problematica del Regno Unito.

Harry in particolare è sempre stato un ribelle, fin da ragazzino e gli sono sempre andati stretti i doveri della corona. Ora con questo documentario e tra poco anche con il libro che Harry ha scritto sulla sua vita, si discute molto anche dei rapporti che il Principe ha con suo fratello William, ormai ridotti a quasi niente, e con il resto della famiglia.

Adesso si parla di una coppia prossima al divorzio e chissà se i continui bisticci tra fratelli non abbiano portato anche a ferite interne all’interno dei loro rispettivi matrimoni. Qualcuno sarebbe stato colto in flagrante e la fine del rapporto sarebbe vicina. Ma di chi si tratta?

Dal Palazzo Reale continuano ad arrivare brutte notizie e negli ultimi giorni si parla di divorzio, in effetti tutta la famiglia Reale sembra essere arrivata sull’orlo di una crisi di nervi. Si vocifera di questo possibile divorzio già da un po’ di tempo e ora sembra che la separazione effettiva sia vicina. Ma cosa sta succedendo adesso? A quanto pare il Re in carica, Carlo III, che sarà ufficialmente incoronato il prossimo 6 maggio 2023, starebbe attraversando una crisi.

Lo stress del nuovo sovrano si è visto fin dal primo momento con i numerosi oneri e onori che gli sono piovuti addosso subito dopo la morte di Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni, dopo un regno durato 70 anni. Come se non bastasse i figli, le nuore e i nipoti continuano a dargli da pensare e di certo lavorare in questo modo non aiuta. Facile che si arrivi alla crisi di nervi.

Ancora una volta quindi Carlo III si lascia travolgere da un nuovo pettegolezzo che riguarda la sua famiglia con una notizia che lo lascia questa volta senza parole. Loro stanno per divorziare, lui beccato in flagrate perché lei ha scoperto tutto e non vuole fargliela passare liscia.

Chi sta divorziando a Buckingham Palace?

La coppia di cui si parla è ancora una volta quella di Harry e Meghan e possiamo dire che c’era d’aspettarselo. I rotocalchi inglesi raccontano in queste ore della crisi matrimoniale dei duchi di Sussex. Ma quali sono le ragioni? A mettere in giro la voce sarebbe stata una cara amica della Regina consorte, Camilla Parker, la quale avrebbe spifferato che il principe Harry non sarebbe fedele alla bellissima moglie americana Meghan Markle.

L’amica di Camilla ha giurato la veridicità di questa notizia e sottolinea che Harry avrebbe fatto qualcosa si molto grave. Sembra che Harry abbia inviato un messaggio a una top model conosciuta in tutto il mondo e sembra inoltre che questi fossero anche dei messaggi hot, parliamo dunque di sexting vero e proprio. Sembra poi che le battute di lui fossero particolarmente pesanti e per niente consone a un marito e un padre, stando a quanto riportato dall’amica di Camilla.

Meghan Markle è andata su tutte le furie e pare che sia vicina alla decisione di lasciare definitivamente il marito Harry. Di certo se lo lasciasse ora sarebbe nel momento peggiore, con tutto il clamore mediatico e la valanga di notizie che ruotano intorno al film documentario e al libro di Harry. Resta il fatto che ancora non è arrivata né una conferma né una smentita di questa notizia. Ma una cosa è certa, Re Carlo ha intenzione di riportare a casa in Inghilterra suo figlio e si presume per richiamarlo ai doveri e metterlo in riga.

Si parla già da alcune settimane di un piano di Carlo per allontanare Harry dalle grinfie di Meghan, la quale dopo Camilla è di certo la consorte più odiata nel Regno Unito. Nel frattempo le voci di una crisi matrimoniale dei Duchi di Sussex si fanno sempre più intense.

L’sms protagonista dell’ultimo giro di pettegolezzi poi, potrebbe essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ammesso si tratti di verità. Il popolo inglese di certo continua a stare dalla parte dei Reali e non ha mai veramente accolto Meghan perché troppo lontana dai valori della monarchia.

Ma se tutto ciò è vero come sarà il tanto agognato rientro di Harry in famiglia Reale? E il Duca di Sussex resterà con sua moglie oppure i due si lasceranno? Scopriremo presto se i piani reali si stanno concretizzando.