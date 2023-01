Romina Power cosa stai combinando? | La foto pubblicata sui social agita i fan: “Mai vista così”

La celebre cantante Romina Power si mostra in una veste completamente diversa, un’immagine sciocca i suoi followers. Ecco l’ex moglie di Albano Carrisi come non l’avete mai vista.

Romina Power è una delle cantanti più apprezzate e conosciute del panorama musicale italiano. La donna insieme ad Albano Carrisi ha costituito una coppia artistica davvero formidabile grazie a brani di successo come Felicità, Sempre sempre, Ci sarà per dirne alcuni.

La Power, inoltre, come tutti ben sappiamo è stata sposata con Albano Carrisi per quasi trent’anni e dall’uomo ha avuto quattro figli. Il matrimonio si è interrotto dopo che la coppia ha affrontato il dolore più grande ossia la misteriosa scomparsa della figlia Ylenia in America. Per diversi anni Albano e Romina hanno preso strade diverse forse troppo provati dalla sofferenza.

Da circa dieci anni, tuttavia, i due si sono ritrovati soprattutto grazie alla musica riprendendo un sodalizio artistico che li ha fatti conoscere ed amare in tutto il mondo. Il look di Romina Power è sicuramente inconfondibile, rimasto immutato per tantissimi anni in segno di una personalità unica e particolare.

Di recente, però, proprio la Power ha pubblicato sui suoi social una sua foto a dir poco scioccante. La donna appare completamente diversa e tutti rimangono basiti.

La foto social di Romina Power

Nonostante la donna appartenga ad un’altra generazione, è stata ben capace di adattarsi ai tempi e di sfruttare i suoi social per parlare direttamente con i suoi ammiratori e alle nuove generazioni che non la conoscevano veramente.

Ed è per questo che Romina Power è solita condividere con i suoi followers attimi della sua vita pubblica e privata. Ma una foto in particolare ha scioccato tutti. È un’immagine che la ritrae con un look diverso da quello a cui siamo abituati, rivelando un’altra parte di sé.

In effetti, il look di Romina Power è assolutamente riconoscibile da molto tempo. La donna porta i capelli molto lunghi e sciolti e non è difficile vederla con lunghe tuniche e colorate che riprendono quello stile esotico che l’ha sempre caratterizzata anche nelle sue idee e passioni.

La scelta dei suo look

Assieme a queste lunghe vesti la Power porta spesso calzature molto basse o addirittura il piede scalzo. Questo in virtù sia di una scelta estetica ma anche abbastanza pratica contando che proprio di recente l’artista ha avuto un grave problema al ginocchio che l’ha vista costretta ad operarsi.

Tuttavia, la nuova immagine sul suo Instagram confuta il classico aspetto della cantante americana naturalizzata italiana. Romina Power, nello scatto social, infatti, presenta un caschetto nerissimo con una frangetta e un look che rimanda agli anni trenta con una bellissima collana di perle.

L’approvazione per lo scatto è tantissima! Ecco che è arrivata una pioggia di like per la foto postata da Romina Power la quale accompagna allo scatto pubblicato sul suo profilo @rominapowerdaily una serie di hashtag a testimonianza di quanto proprio la Power si sia modernizzata attraverso i suoi canali social.