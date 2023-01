“La mattina con il bicchiere di vino in mano” | Il dramma familiare di Pino Daniele, la figlia lo racconta solo ora

La scomparsa del ben noto cantante napoletano ha sconvolto fan e familiari, ma la figlia Sara più di tutti: è caduta nel baratro della depressione. Scopriamo che fine ha fatto.

4 gennaio 2015: morte di Pino Daniele. Sebbene siano già passati otto anni, il cantante napoletano vive ancora grazie alla sua arte, ovvero la musica, che ancora viene ascoltata da moltissime persone, di varie generazioni. Le sue canzoni sono state in grado di unire genitori e figli, nonni e nipoti; insomma, i suoi brani sono amati da ogni fascia d’età, anche da chi non capisce il napoletano.

Pino Daniele è morto a causa di un infarto mentre si trovava nella sua villa in Toscana, ma purtroppo, sebbene il soccorso sia arrivato quasi subito, non è riuscito a sopravvivere e si è spento all’ospedale Sant’Eugenio a Roma.

Sara Daniele, sua figlia, per ricordare l’adorato padre, qualche giorno fa, sul suo profilo di Instagram, ha postato una sua foto che la ritrae da piccola insieme al padre Pino, commentandola così:

“Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre.

Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai. ‘Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori’ Lo spero Pà”.

Il messaggio straziante e le parole di conforto

Un messaggio pieno di amore e di dolore verso un padre che ha significato molto per sua figlia; inoltre, Pino Daniele aveva l’affetto di moltissime persone, che hanno partecipato al cordoglio della figlia con tanti messaggi di conforto.

Sara Daniele è nata dall’unione tra suo padre Pino e la modella Fabiola Scabbarasi, che hanno avuto altri due figli: Sofia e Francesco. Tuttavia, Sara non è la primogenita di Daniele, perché lui aveva già avuto altri due figli con la prima moglie Doriana Giangrande, ovvero Cristina e Alessandro.

Dopo il liceo, Sara si trasferisce a Londra per proseguire gli studi e si laurea alla Westminster Business School ma la dipartita del padre l’ha traumatizzata talmente tanto che Sara finisce per rompere qualsiasi tipo di contatto con il fratellastro Alessandro, precipitando nell’oblio della disperazione e della depressione.

Le dolorose conseguenze

Qualche anno fa, per la rivista Oggi, Sara ha rilasciato un’intervista, affermando: “Dopo la morte di mio padre, mi sono persa. Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano”.

Sara ha, quindi, affrontato un lungo e difficile periodo di lutto e adesso, anche se il peggio è passato, ha un vuoto incolmabile nel cuore. Sara è fidanzata con Marco Falivelli, speaker di Radio Zeta e RTL 102.5 ed è una delle migliori amiche di Aurora Ramazzotti, la figlia nata dall’unione tra la simpaticissima conduttrice televisiva Michelle Hunziker e il famoso e talentuoso cantante Eros Ramazzotti.

La ragazza ha così commentato il loro rapporto: “Siamo agli opposti, io impulsiva, lei riflessiva, e ci siamo integrate fino a formare una cosa sola: ormai gli autografi di Eros li chiedono a me!” Le due giovani donne hanno persino trascorso la quarantena insieme, a casa di Michelle e Tomaso Trussardi, con Sole e Celeste, le piccoline della coppia, e con il fidanzato di Aurora. Oggi Sara ha 26 anni ed è molto attiva sui social media, seguita e ammirata da molti fan.