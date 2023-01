Roberto Bolle beccato proprio con lui | Le foto hanno fatto il giro del web: “Siete bellissimi!”

Il ben noto ballerino è amato e ammirato da moltissime persone, ma soltanto una ha le chiavi del suo cuore. Scopriamo di chi si tratta.

Roberto Bolle è nato a Casale Monferrato il 26 marzo 1975 ed ha il primato della storia nel mondo della danza: nello stesso momento è riuscito a diventare sia Étoile del Teatro della Scala di Milano che Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. In aggiunta, Bolle è anche Guest Artist al Royal Ballet.

Roberto ha cominciato ad amare e a rimanere affascinato dal mondo della danza quando era soltanto un bambino; a 12 anni entra a far parte della scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e qui cresce, perfezionando sempre di più la sua arte e diventando sempre più capace e talentuoso.

Infatti, nel 1990, la bravura del quindicenne Bolle viene notata da Rudolf Nureyev, famoso coreografo russo e uno dei migliori ballerini del XX secolo. Nureyev lo aveva scelto per il ruolo di Tadzio nell’opera Morte a Venezia, ma il Teatro non gli permette di accettare la proposta del coreografo perché all’epoca era troppo giovane.

L’anno della svolta per Roberto

Per Roberto Bolle il 1996 è stato l’anno della svolta: prende parte allo spettacolo di Romeo e Giulietta e, alla fine, viene nominato primo ballerino. Inoltre, da quel momento in poi, Bolle ha ottenuto sempre più ruoli da protagonista in balletti classici e moderni.

L’Étoile ha preso parte anche a molti classici, come La bella addormentata, Cenerentola, Don Chisciotte e Il lago dei cigni. Oltre ai successi nazionali, Roberto Bolle ha offerto anche molte collaborazioni internazionali, ballando con il Royal Ballet di Londra, il Balletto nazionale canadese, il Balletto di Stoccarda, lo Staatsoper di Berlino, il Teatro dell’opera di Vienna, il Teatro dell’opera di Monaco di Baviera, il Wiesbaden Festival e il Tokyo Ballet. Insomma, con la sua arte Bolle ha viaggiato per l’intero globo, deliziando tutti con la sua danza.

Oltretutto, Roberto ha ballato con Alessandra Ferri, Ambra Vallo ed Eleonora Abbagnato, ma anche con l’amata e compianta Carla Fracci. Nel 1999, Bolle ha vinto il premio Gino Tani e il Premio Galileo 2000 e nel 2000 ha vinto il Pentagramma d’oro.

Il fidanzato del bellissimo ballerino

Sebbene Roberto Bolle sia un personaggio pubblico, ha sempre mantenuto la sua vita personale molto privata. Tuttavia, di recente, il ballerino è stato beccato con la sua dolce metà.

Stiamo parlando di Daniel Lee, stilista britannico ed ex direttore creativo di Bottega Veneta. Scoprendo questa loro relazione, ormai è certo che la breve storia avuta in precedenza con il chirurgo plastico Antonio Spagnolo si è definitivamente conclusa.

Roberto e Daniel sono stati paparazzati e mostrati sulla rivista Chi mentre si trovavano in barca e poi durante una passeggiatina nelle vie della città, tra Murano e Barano. Non mancano i commenti dei fan: “Siete bellissimi!”.

Poco tempo fa, Daniel Lee, direttore creativo di Burberry, durante un’intervista per la rivista Vogue, ha svelato le sue giornate ideali con Roberto.

I due, quando sono liberi dagli impegni lavorativi, si recano spesso alla Royal Opera House per assistere ai balletti. Ora come ora, la coppia non vive insieme, dal momento che Roberto Bolle abita a Milano e Daniel Lee a Londra, ma forse le cose cambieranno.