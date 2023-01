Federico Fashion Style si rivolge di corsa agli avvocati | 20 denunce presentate: hanno rovinato la sua famiglia

L’hair-stylist più famoso tra i VIP si sfoga in un mare di lacrime circa i recenti avvenimenti riguardo la rottura con l’ex compagna Letizia Porcu e la gestione del tempo con sua figlia Sophie.

Da qualche tempo Federico Fashion Style è inondato da una marea di gossip e scoop che lo riguardano, direttamente e indirettamente. Ci sono stati rumors che lo hanno accusato di avere una doppia vita, con anche delle relazioni simultanee e parallele.

In questi giorni, però, il parrucchiere romano è ritornato attivo sui social ed ha iniziato a sfogarsi e a dire qualche dettaglio sulla questione, ammettendo anche di aver mandato venti diffide a chi se le meritava. Inoltre, ha anche affermato che molto presto dirà tutta la verità, senza tralasciare nulla.

Federico deve tirare le somme

Durante il suo sfogo sul web, Federico Fashion Style ha detto: “Come promesso eccomi qui per dedicarmi un po’ a voi. Io ho passato un primo dell’anno al top con la compagnia giusta. Ero anche con la mia piccola. Tirando le somme ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho deciso.

Sono felice e sto molto bene. Mi chiedete come mai non rido molto, ma non è semplice, le cose cambiano a piccoli passi. Ed è proprio vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. C’avevano ragione i nostri antenati che si sono inventati sti detti.

Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io”.

Queste frasi rivelano che l’hair-stylist ha deciso di dare una svolta alla sua vita, stando più attento alle persone che gli stanno accanto. Poi continua così: “Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando.

Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Perché non lo dite che vi sono arrivate venti diffide? Ma chiudiamo questo argomento. Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti. Dire la verità premia sempre.”

I nuovi progetti di Federico Fashion Style

Alla fine, Federico Fashion Style conclude con un piccolo accenno dei suoi nuovi progetti: “Il 2023 sarà un anno di rinascita. Un anno di rinascita non solo per i cambiamenti che avrò, ma anche lavorativamente con i progetti e le sorprese che ho per tutti voi. Non vi voglio dire nulla perché ci sono i gufi che gufano dietro. Ci stanno questi gufi che guardano le storie e poi gufano”.