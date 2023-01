“Mi sposo!”: Serena Bortone rimane sotto shock, annuncio di matrimonio in diretta Rai 1

La famosa conduttrice Rai stupisce tutti con l’annuncio fatto nel suo programma Oggi è un altro giorno. Scopriamo chi riguarda questo lieto evento.

Serena Bortone è una delle presentatrici Rai più apprezzate e grazie al suo programma Oggi è un altro giorno, in onda tutti i primi pomeriggi, da lunedì a venerdì su Rai1, ha l’occasione di ospitare personaggi più o meno celebri. Questi, sentendosi come se fossero nel salotto di una cara amica, si aprono totalmente, svelando dettagli privati delle loro vite personali.

Il pubblico italiano ama Serena perché è una conduttrice piena di talento, molto preparata, ma anche gentile ed amichevole con tutti i suoi ospiti. Infatti, i vip invitati raccontano esperienze di vita passate o progetti futuri con serenità, e così la Bortone dà il via a molte notizie scottanti e nuovissime.

Tra le ultime ospitate di Serena, abbiamo avuto la grande cantante Iva Zanicchi e il mitico paroliere Cristiano Malgioglio. Questi ha svelato qualche dettaglio della sua vita, sia lavorativa che privata, dicendo che, i primi tempi, non veniva molto apprezzato, soprattutto per il modo di presentarsi in pubblico.

In una passata intervista al settimanale Oggi, Malgioglio ha rivelato che per molti il suo personaggio era fastidioso: “Ero stravagante e anzitempo. Mi temevano me, anche se in cuor mio sapevo che quelle porte si sarebbero spalancate”.

Il look di Cristiano è sempre stato il medesimo: abbigliamento dai colori sgargianti, pantaloni sfasati, trucco molto artistico e capelli con acconciature molto vistose. Un aspetto esteriore che non gli ha reso la vita facile durante i primi tempi, ma Malgioglio non ha mai cambiato la sua personalità e il suo modo di fare e, con il tempo, il pubblico ha apprezzato sempre di più la bravura e il talento di questo straordinario cantautore italiano.

Malgrado sia un personaggio molto vivace ed estroverso, Cristiano preferisce non rendere troppo nota la sua vita privata. Solamente quando era un gieffino, il cantante si è lasciato andare a qualche commento sulla sua vita sentimentale.

Infatti, Malgioglio ha raccontato che il suo compagno è turco, si sono conosciuti ad Istanbul, in piazza Taxxim, mentre lui stava ammirando un tappeto di tulipani. I loro occhi si sono incrociati ed è scoccata la scintilla dell’amore e della passione che ancora li tiene uniti. Tra Cristiano e il suo fidanzato turco ci sarebbero 30 anni di differenza, dal momento che lui ha 38 anni.

Malgioglio ha confessato a Serena Bortone e a tutto il suo pubblico e agli ospiti presenti l’annuncio della vita, dicendo: “Mi sposo! Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io!”

Sebbene non sia certo che il cantante stia ancora con il turco, questa sua dichiarazione ha stupito tutti i presenti, compresa Iva Zanicchi che, con allegria, ha commentato che prima di convolare a nozze, Cristiano Malgioglio dovrebbe scegliere tra i suoi tre o quattro fidanzati che gli girano intorno.