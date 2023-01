“È incinta!”: scandalo nel Principato di Monaco | La FOTO CENSURATA è stata pubblicata

Charlène di Monaco, dopo aver passato gli ultimi anni in grande difficoltà, sembra essersi ripresa da quella brutta infezione all’orecchio che l’ha tenuta lontana dalla famiglia per molto tempo. Adesso, nel Principato circolano delle immagini che avrebbero fatto gioire tutti i sudditi. Si dice che proprio Charlène possa essere incinta.

Quando si pensa a Charlène principessa di Monaco in molti ricordano i suoi grandi momenti di tristezza e di difficoltà. La donna, in effetti, non ha avuto una vita facile sin da quando si pensava che non volesse realmente andare a nozze con Alberto. Sottoposta, come i reali più In del momento, ad una notevole pressione mediatica Charlène ha, in diverse immagini uno sguardo un po’ malinconico e pensieroso.

Per non contare che proprio durante gli ultimi anni Charlène è stata costretta a rimanere in Sudafrica, suo paese di origine, a causa di una bruttissima infezione all’orecchio che l’ha vista affrontare una lunghissima convalescenza. Al ritorno al Principato, la principessa non è stata immediatamente presente nelle varie occasioni ufficiali con la giustificazione di problemi di salute.

In verità, da un po’ di tempo, si susseguono voci di divorzio con suo marito Alberto le quali, però, non vengono mai veramente commentate dagli uffici stampa reali. I due fino a prova contraria stanno insieme e continuano a crescere i loro splendidi gemellini Gabrielle e Jacques. A testimonianza di quanto il loro amore e la loro unione possa essere solida ecco che arriva una deliziosa immagine familiare che nasconde, però, qualcosa di Charlène.

La foto di Natale di Charlène di Monaco

In occasione delle festività la famiglia reale meneghina si è messa in posa per una foto ufficiale e tutti erano davvero stupendi. A rendere nota in anteprima l’immagine una specie di fanpage dei Reali di Monaco che mostra un bellissimo quadretto familiare.

Marito e moglie sono accompagnati dai loro gemelli super eleganti. Il piccolo Jacque indossa uno smoking scuro mentre Gabrielle un sognante vestito rosa opaco che la fa sembrare una vera e propria principessa.

Dietro di loro Charlène ed Alberto anche loro con un look estremamente glamour: il Principe in giacca e cravatta e sua moglie con un abito lungo e scuro dalla scollatura profonda a V. A destare dei sospetti, però, è la posa un po’ incurvata di Charlène oltre l’evidente istinto della principessa nel nascondere la pancia attraverso suo figlio Jaques. Sono tantissimi i fan ad aver notato la foto esclamando: “È incinta!”

In molti, allora, si sono chiesti se questi potessero essere dei segni che testimonierebbero una gravidanza da parte di Charlène. Purtroppo, dal Principato non c’è stata nessuna conferma ma in verità neanche alcuna smentita.