Michael Schumacher e quella foto che fa piangere i fan | Adesso non ci sono più dubbi

Michael Schumacher da tempo fuori dalle scene in seguito al suo incidente è ancora nei cuori di molti fan che si sono sciolti in lacrime quando suo figlio Mick ha condiviso una fotografia sui suoi canali social. Ecco i motivi e cosa sta accadendo.

Una fotografia condivisa dal figlio Mick lascia l’amaro in bocca ai fan di Michael Schumacher, lo scatto che nessuno si aspettava ha commosso molti.

Sono passati quasi dieci anni da quel drammatico incidente nel quale fu coinvolto Michael Schumacher la cui vita cambiò per sempre. Accadde il 29 dicembre 2013 quando il campione di Formula 1 ebbe un incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi, dove stava trascorrendo le vacanze in compagnia della famiglia.

Il campione di Formula 1 batté la testa su una roccia dopo un fuoripista e ne conseguì un grave trauma cranico e il conseguente coma farmacologico. Il campione Schumacher ha subito due interventi chirurgici molto seri.

Nel 2014, uscì dal coma farmacologico e fu trasferito in Svizzera nella sua casa di Gland, dove ha iniziato una lunga riabilitazione grazie anche all’aiuto della sua famiglia. È da allora che si hanno davvero pochissime notizie da parte della stampa circa le condizioni di salute di Michael Schumacher.

Questo silenzio stampa è dovuto anche al fatto che la stessa famiglia di Michael Schumacher ha voluto vivere in forma privata questo tragico momento della vita ma pochi giorni fa è stato proprio suo figlio a pubblicare la foto che ha commosso il mondo.

Mick ha pubblicato la foto che ha commosso tutti

Erano molti anni che con comparivano immagini pubbliche di Michael Schumacher e ancora oggi dopo dieci anni dal tragico incidente non si conoscono nel dettaglio le informazioni relative alle condizioni di salute di Michael Schumacher.

Tutte le informazioni su questo argomento restano molto riservate per volere della famiglia, questo perché la moglie e i suoi cari non intendono parlare con la stampa e preferiscono viversi questo momento in forma privata.

Tuttavia Mick, il figlio di Michael Schumacher che ha seguito la stessa carriera del padre ha commosso tutti con uno scatto condiviso proprio in questi giorni. Michael Schumacher e sua moglie Corinna Betsch hanno due figli, Gina Maria e Mick che ha seguito appunto le orme del padre diventando anche lui un pilota vincendo già, pur essendo così giovane la F3 europea e la Formula 2.

Come vi abbiamo raccontato in passato Schumacher jr. ha chiuso il suo rapporto con la Haas per iniziare nel 2023 la collaborazione con la Mercedes.

Ebbene Mick proprio il 25 dicembre ha condiviso con i suoi followers uno scatto davvero commovente che lo vede in compagnia della madre e della sorella, sono a casa loro anche se Michael Schumacher non è presente nello scatto. Nello scatto sono presenti anche i loro cani.

Di certo ad aver colpito tutti è l’assenza nella foto di Michael Schumacher. Lo scatto è davvero bellissimo ma lascia comunque l’amaro in bocca, soprattutto se pensiamo che non sono note le condizioni di salute di Michael Schumacher che da poche rivelazioni avrebbe perso l’uso della parola.