Morto Pelé si parla già della sua eredità tra moglie e figli | Ecco a chi andrà il patrimonio incredibile

Pelè è stato uno dei calciatori più grandi, ha fatto la storia dello sport più amato al mondo e la sua vita privata è sempre stata una delle più discusse. Lo scorso 29 dicembre 2022 a un passo dalla fine dell’anno Pelè è morto lasciando una moglie e i suoi figli. Ma come sarà gestita l’eredità?

Pelè ha sempre avuto una vita privata al centro del gossip dal momento che si trattava di uno dei calciatori più famosi e forti del mondo ma chi sono la moglie e i figli? Prima di lei Pelé ha avuto diverse compagne. Ecco tutto quello che sappiamo e a chi andrà l’eredità del campione del mondo.

Pelé era Edson Arantes do Nascimento e nacque il 23 ottobre 1940 a Tres Coraçoes, nello stato di Minas Gerais, in Brasile. Era figlio di Celeste Arantes e Joao Ramos do Nascimento, detto Dondinho. La sua passione per il calcio veniva da suo padre che fu calciatore professionista e aveva giocato nella Fluminense e Atlético Mineiro ma in seguito a un infortunio fu costretto a cambiare lavoro, puliva i bagni e suo figlio lo aiutava spesso ma non è finita qui, prima di diventare il famoso calciatore che conosciamo Pelé contribuiva alle spese di famiglia lavorando come lustrascarpe.

Una curiosità sul nome di Pelé è che suo padre lo aveva chiamato Edson in onore dell’inventore Thomas Edison.

La vita e la famiglia di Pelé

Pelè ha sposato Rosemeri Cholbi nel 1966 e fu lei la sua prima moglie, dalla quale ha avuto tre figli Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. La loro storia d’amore finì nel 1978.

Nel 1994 Pelé si è poi sposato una seconda volta con Assiria Seixas Lemos, dalla quale ha avuto i gemelli Josua e Celeste, ma forse in pochi sono a conoscenza del fatto che il calciatore è stato anche legato alla cantante brasiliana Xuxa. Altre sue relazioni sono state con due reginette di bellezza: Deise Nunes de Souza e Flavia Cavalcanti negli anni 80.

Da quanto si dice si sarebbero due figlie illegittime di cui una è stata poi riconosciuta ufficialmente: Sandra Regina Machado, morta di cancro il 17 ottobre 2006. Nel 2016 poi a 73 anni, Pelè si è sposato ancora una volta con Marcia Aoki, donna d’affari di 41 anni, di origini giapponesi.

Quando un personaggio pubblico, molto famoso ma anche molto ricco come Pelé muore inevitabilmente subentrano anche questioni economiche e ci si chiede chi possa beneficiare dell’eredità. Di certo i figli e l’ultima moglie sono i primi beneficiari dell’eredità ma sarà così anche per i figli illegittimi? Di solito sono proprio questi i momenti in cui si presenta qualcuno per reclamare qualcosa. Staremo a vedere nelle prossime settimane cosa accade. Nel frattempo il mondo piange il tre volte campione del mondo.