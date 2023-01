Matrimonio a prima vista | Ecco le prove sul telefonino: tutto falso, è uno scandalo di proporzioni epiche

La storia di Alex Balbo e Michela Bono a Matrimonio a prima vista aveva conquistato tutti, ma purtroppo tra i due non è andata come il pubblico sperava. Dopo aver provato a vivere insieme, la loro storia è naufragata; Michela ha deciso di parlare, raccontando la sua verità.

Si erano appassionati tutti alla storia tra Alex Balbo e Michela Bono di Matrimonio a prima vista, ma alla fine è stata una delusione: i due hanno provato a mantenere viva la relazione, ma si è risolto in un nulla di fatto. Alex ha parlato a lungo dell’addio di Michela, ma lei ha tutt’altra verità da raccontare. La ragazza ha infatti rivelato retroscena spiazzanti.

Dopo l’addio tra i due, Alex ha raccontato le ragioni della loro separazione. Sembra però che queste motivazioni nascondano delle bugie, ed è stata proprio Michela a parlarne: lo ha fatto durante una diretta Instagram, dove si è sfogata coi suoi follower e ha deciso di raccontare la sua verità.

Matrimonio a prima vista: la verità di Michela

“Avevo promesso che avrei raccontato la mia versione dei fatti, e credo che sia arrivato il momento di farlo, alla luce dei recenti accadimenti e di quanto espresso sui media da Alex Balbo” ha cominciato la donna, sottolineando il fatto che Alex non sia il vincitore “morale” della storia tra i due.

“Mi dispiace ma Alex, prima e durante il suo percorso all’interno del programma, è stato guidato dal suo amico Francesco Muzzi. Era sempre un “Francesco mi ha detto”: conclusa la cerimonia di matrimonio abbiamo fatto anche le presentazioni ufficiali con una videochiamata a quattro” ha continuato. Michela ha poi spiegato che non le è mai piaciuta l’insistenza dell’amico, e che questi episodi l’avevano già insospettita.

“Francesco Muzzi ha sempre cercato poi di organizzare cene e di sondare il terreno, ma a me la sua insistenza non è mai piaciuta. L’unica volta in cui ho accettato di incontrarlo è stato dopo il pranzo con il padre di Alex: lì ci siamo presi un caffè tutti insieme e ci siamo fatti anche una bella foto davanti al suo taxi” ha spiegato ai suoi follower.

Michela poi è stata accusata di essere tornata da Alex in cerca di perdono, quando invece è stato tutto il contrario: “Non sono io che mi sono avvicinata nuovamente ad Alex: dopo un mese in cui non ci siamo visti, è stato lui a insistere per rivederci” ha rivelato.

“Chi si è trovata sola totalmente senza nessuna tutela da parte di Alex che prometteva amore e protezione sono stata io” ha concluso. “Il video del padre di Alex, infatti, mi ha completamente spiazzata. Non mi ha mai dato spiegazioni dei motivi sulla fine della nostra storia se non tramite tv e articoli. Nella diretta Instagram fatta da lui la sera della messa in onda di Matrimonio a prima vista, però, cosa fa? Rinnega tutto e racconta solo falsità riguardo noi due. Alex è stato un giocatore, mentre io sono stata sincera“.

Chi dei due dice la verità? Alex ha davvero mentito quando ha parlato della fine della relazione con Michela? Staremo a vedere.