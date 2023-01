Addio Miss Italia | Non c’è stato nulla da fare: la malattia l’ha uccisa troppo presto

Daniela Giordano si è spenta a 74 anni, ma la sua luce di attrice e modella non si estinguerà mai nei ricordi delle persone che l’hanno amata e ammirata.

Daniela Giordano è nata a Palermo il 7 novembre 1947 e la sua vita ha cambiato direzione quando, verso la fine degli anni ’60, è stata eletta Miss Palermo e poi, nel 1966, ha vinto la fascia di Miss Italia, mentre al concorso per Miss Europa si era classificata al terzo posto.

Dopo la vittoria del contest di più bella d’Italia, molti registi l’hanno notata e le hanno proposto la carriera di attrice. Daniela ha accettato, scoprendo quanto quel mondo la affascinava e quanto le piaceva recitare personaggi sempre diversi tra loro.

Grazie al suo bellissimo fisico, allo splendido sorriso e allo sguardo attraente, la Giordano si è aggiudicata la fascia di Miss Italia a soli 19 anni e diversi registi la desideravano per le loro pellicole. Anche molti stilisti l’avevano richiesta per farla sfilare con i loro abiti, ma Daniela ha sempre preferito l’arte cinematografica piuttosto che quella della moda.

Il suo esordio come attrice è avvenuto nel 1967, quando ha recitato il ruolo della bella Rosina nel film I barbieri di Sicilia, al fianco di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Il picco del suo successo è avvenuto negli anni ’70, con diversi film di vario genere, dai western alle commedie sexy all’italiana fino a quelli storici.

Nel 1968, Daniela Giordano ha girato il film Il lungo giorno del massacro, diretto da Alberto Cardone. Nel 1972, la bella Miss era nel cast di Quante volte…quella notte, regia di Mario Bava. La Giordano aveva recitato anche nella pellicola Playboy e aveva preso parte allo sceneggiato tv Le avventure del barone Von Trenck.

Un addio definitivo

L’addio definitivo al set cinematografico è avvenuto nel 1980 con il film Le segrete esperienze di Luca e Fanny, diretto da Roberto Girometti e Gérard Loubeau. Da quel momento in poi, la bella e talentuosa attrice si è dedicata alla sua persona e all’amore della sua vita, ovvero Emilio Latini, suo marito e fotografo di celebrità e persone internazionali. La coppia non è mai riuscita ad avere dei figli, ma la loro storia d’amore è durata per più di 30 anni.

Nell’ultimo periodo, Daniela era tornata a Palermo per studiare la parapsicologia e l’ufologia e per dedicarsi alla sua nuova passione, ovvero l’astrologia. Nel 2015, la regista Valentina Gebbia è riuscita a convincerla a ritornare sul set un’ultima volta come protagonista della sua pellicola, Erba Celeste.

Daniela Giordano è morta il 16 dicembre 2022 all’età di 74 anni; è stata cremata e le sue ceneri sono state sparse nel mare di Mondello, luogo molto amato e significativo per l’attrice ed ex Miss Italia.