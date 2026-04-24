Enola Holmes torna su Netflix | Nuova indagine a Malta, il capitolo più adulto della saga: ecco quando esce

Millie Bobby Brown riprende il ruolo della giovane detective con un caso più oscuro e complesso

Enola Holmes 3 è finalmente realtà e ha una data di uscita ufficiale. Il terzo capitolo della saga con protagonista Millie Bobby Brown arriverà su Netflix il 1 luglio 2026, riportando sullo schermo uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Insieme a lei tornerà anche Henry Cavill, nuovamente nei panni di Sherlock Holmes, confermando il legame centrale tra i due fratelli.

Dopo la conclusione delle riprese nel 2025, il progetto si prepara a segnare un’evoluzione importante per la saga, promettendo un tono più maturo e una narrazione più complessa rispetto ai capitoli precedenti.

Una nuova indagine tra mistero e crescita personale

La storia riprende dagli eventi del secondo film, lasciati in sospeso con un finale aperto. Enola Holmes si trova ora a gestire la propria agenzia investigativa a Londra, mentre nuove minacce iniziano a emergere. Il ritorno di Moriarty, evasa di prigione, rappresenta uno degli elementi chiave del nuovo capitolo, destinato a complicare ulteriormente il percorso della protagonista.

Secondo le anticipazioni, la nuova indagine porterà Enola fino a Malta, dove si troverà ad affrontare un caso definito come il più pericoloso e intricato della sua carriera. In questo contesto, i suoi obiettivi personali e professionali finiranno per scontrarsi, dando vita a una storia più intensa e stratificata.

Il cambiamento di tono è uno degli aspetti più rilevanti: il racconto si allontana dall’impostazione più leggera dei primi capitoli per esplorare dinamiche più adulte, in linea con la crescita del personaggio e con le nuove sfide che dovrà affrontare.

Nuovo regista e cast confermato per un capitolo più ambizioso

Alla regia arriva Philip Barantini, che prende il posto di Harry Bradbeer, portando una visione diversa e più intensa al progetto. La sceneggiatura resta invece affidata a Jack Thorne, che ha costruito un sequel più oscuro, mantenendo però la coerenza con l’universo narrativo già consolidato.

Il cast principale viene confermato quasi interamente: oltre a Millie Bobby Brown e Henry Cavill, tornano Louis Partridge, Himesh Patel nel ruolo del Dottor John Watson, Helena Bonham Carter come Eudoria Holmes, insieme a Sharon Duncan-Brewster, Susan Wokoma e Adeel Akhtar. A questi si aggiungono nuove presenze come Joe Azzopardi, Eirwen Phoenix, Bern Collaço e Mike Parish.

Con una struttura più ambiziosa, un’ambientazione internazionale e una protagonista sempre più centrale nelle dinamiche narrative, Enola Holmes 3 si prepara a rappresentare un punto di svolta per la saga. Il ritorno su Netflix segna non solo una nuova avventura, ma anche una trasformazione del personaggio, ormai pronto a confrontarsi con un mondo più complesso e imprevedibile.