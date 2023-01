Vi ricordate di lui? Adesso ha dato un… taglio alla sua carriera: clamoroso Daniel Nilsson – FOTO PRIVATE

Daniel Nilsson era il “bonus” di Avanti un altro! e la sua entrata in scena è sempre accolta con gioia dal pubblico femminile, ma non solo da quello. Ma com’è oggi il modello svedese? Ecco tutto quello che sappiamo di lui.

Avanti un altro! è uno degli appuntamenti televisivi più amati e seguiti nel nostro Paese, il game show va in onda su canale 5 ed è mirabilmente condotto da Paolo Bonolis che ne è al timone dalla prima stagione affiancato dall’immancabile Luca Laurenti con il quale ci sono spesso dei veri e propri siparietti comici che intrattengono il pubblico tra un concorrente e l’altro.

Per non parlare poi dei molti personaggi che animano il programma e lo arricchiscono con tanti simpatici battibecchi e battute con il sagace conduttore. Ma tra i molti personaggi divertenti che abitano il programma ci sono anche due personaggi in particolare che soddisfano gli occhi del pubblico per tutti i gusti e tutti i generi, stiamo parlando della Bonas e del Bonus, ossia di due bellissimi ragazzi che entrando nel programma offrono la loro fortuna ai concorrenti che in caso di risposta esatta vedono raddoppiare il loro premio. Ma nel caso del bonus di chi stiamo parlando? Lui si chiama Daniel Nilsson, com’è diventato oggi e cosa fa?

Tutto quello che sappiamo su Daniel Nilsson

Daniel Nilsson è un modello svedese che svolge questo ruolo di Bonus ad Avanti un altro da alcuni anni e spesso Paolo Bonolis lo prende in giro per la sua pronuncia. Lui è surfista, attore ed ha 42 anni. Daniel è fidanzato con Maja Ivarsson, conosciuta dal pubblico con il soprannome di Nancy Blond, cantante dei The sounds, band indy rock svedese.

I due stanno insieme da un po’ di tempo dal momento che si sono incontrati prima della pandemia e lui vorrebbe avere un figlio da Maja. In realtà lei è già madre di un altro bambino avuto da una precedente relazione, Dante, nato nel 2015.

Daniel ha concesso un’intervista a TvMia nella quale ha confessato quanto segue: “Maja ha già un bambino bellissimo, Dante, avuto da una precedente relazione. A me allargare la famiglia piacerebbe molto. Ho il desiderio di avere un figlio ma lasciamo fare al tempo. Spero che il piccolo ‘bonus’ o ‘bonas’ arrivi presto”.

In questa conversazione a cuore aperto Daniel ha poi aggiunto: “Ci siamo conosciuti poco prima della pandemia. Condividiamo la passione per la musica, i viaggi e lo sport ed è nata subito una bella intesa. Poi è arrivato il lockdown. Il mondo era sconvolto dal contagio ma per noi è stato speciale”.

Di solito una caratteristica del Bonus Daniel Nilsson sono i suoi fluenti capelli biondi che a ogni suo ingresso in studio fanno strage di cuori nel pubblico, ma sembra che negli ultimi tempi abbia cambiato look. Infatti il modello svedese è comparso sui suoi profili social con un taglio diverso, decisamente molto diverso.

La fluente chioma bionda è scomparsa per lasciare spazio a un taglio corto. La cosa di certo non lo ha reso meno bello e di certo le fan non mancheranno neppure per quest’anno.