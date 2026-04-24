Barbara Foria torna sul palco | Al Teatro Manzoni arriva “Basta un filo di rossetto”: una serata da non perdere

Comicità, ironia e riflessioni sulla vita quotidiana in uno spettacolo che conquista con leggerezza e autenticità

Il 4 maggio 2026 alle ore 20:45, il Teatro Manzoni di Milano ospita uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: “Basta un filo di rossetto”, lo spettacolo di Barbara Foria. Un ritorno sul palco che promette risate, ma anche momenti di riflessione, grazie a una narrazione capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Green Factory, lo show si presenta come un racconto ironico e diretto della vita di una donna contemporanea, alle prese con le contraddizioni del tempo che passa, le relazioni e le piccole grandi sfide quotidiane. Il tutto condito da uno stile comico riconoscibile e incisivo, che da anni rende l’attrice napoletana una delle voci più apprezzate del panorama teatrale italiano.

Tra comicità e realtà: il racconto di una donna “3.0”

“Basta un filo di rossetto”, scritto da Barbara Foria insieme a Manuela D’Angelo e Marco Terenzi, che firma anche la regia, si sviluppa come un vero e proprio diario personale. Al centro della scena c’è una donna che si definisce ironicamente una “cinquantenne 3.0”, pronta a fare i conti con la propria vita, tra bilanci emotivi e situazioni paradossali.

Il racconto si muove tra episodi di vita quotidiana, nevrosi, relazioni sentimentali complicate e quelle insicurezze che accomunano molte persone. Non si tratta però di una narrazione malinconica: al contrario, lo spettacolo utilizza la comicità come strumento per alleggerire e reinterpretare le difficoltà, trasformandole in momenti di condivisione con il pubblico.

Il rossetto diventa così il simbolo centrale dello spettacolo: un elemento semplice ma carico di significato, che rappresenta sicurezza, libertà e identità. Un gesto quotidiano che si trasforma in metafora di rinascita, capace di cambiare prospettiva anche nelle situazioni più complesse.

Attraverso battute taglienti e situazioni riconoscibili, Barbara Foria costruisce un racconto che alterna leggerezza e profondità, portando sul palco una realtà autentica, fatta di imperfezioni e ironia.

Uno spettacolo che parla a tutti e lascia il segno

La forza di “Basta un filo di rossetto” sta nella sua capacità di parlare a un pubblico ampio, andando oltre le differenze generazionali. Le tematiche affrontate – dall’amore alle difficoltà lavorative, dal rapporto con il corpo fino alle dinamiche familiari – vengono trattate con uno sguardo ironico ma mai superficiale.

Le citazioni e i riferimenti culturali, come il celebre pensiero di Coco Chanel sul potere del rossetto, si intrecciano con episodi quotidiani, creando un equilibrio tra comicità e riflessione. Il risultato è uno spettacolo dinamico, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e di offrire spunti su cui riflettere anche dopo la fine della serata.

La presenza scenica di Barbara Foria, energica e coinvolgente, è uno degli elementi chiave dello show. L’attrice riesce a instaurare un dialogo diretto con gli spettatori, rendendoli parte integrante del racconto e trasformando ogni replica in un’esperienza unica.

Il debutto milanese al Teatro Manzoni rappresenta quindi un’occasione imperdibile per assistere a uno spettacolo che unisce intrattenimento e contenuto, capace di far ridere e allo stesso tempo di raccontare con lucidità le contraddizioni della società contemporanea. Una serata che promette di lasciare il segno, proprio come un filo di rossetto scelto con cura.