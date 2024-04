Federico Fashion Style, ma come si è ridotto? Escono le foto del prima e non sembra lui | Ha cambiato i connotati

Sembra incredibile credere che quello nelle foto del passato sia Federico Fashion Style, ha sicuramente fatto un cambiamento radicale.

Il parrucchiere delle VIP torna a far parlare di sé e in vista della prossima puntata di Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5, si è preparato al meglio. Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, è un uomo che è diventato famoso grazie alle sue particolari tecniche per acconciare i capelli.

Partendo da un salone ad Anzio, Federico Fashion Style si è fatto strada nel mondo dello spettacolo acconciando molte donne famose e diventando a sua volta noto. Di recente, l’hair-stylist è stato vittima di un’aggressione in treno dove è stato preso a schiaffi e a pugni soltanto perché è gay. Si è trattato un episodio di omofobia e il parrucchiere non ha perso tempo a condannare sui social questo drammatico episodio.

Dopo il tremendo attacco, Federico Fashion Style ha dovuto prendersi del tempo per calmarsi e riuscire a riprendere un treno. Molto probabilmente nella prossima puntata di Verissimo la Toffanin toccherà anche questo delicato e doloroso argomento. Tuttavia, l’intervista potrebbe orientarsi anche verso un altro argomento che riguarda Federico e il suo aspetto fisico.

Infatti, guardando le sue foto di qualche anno fa possiamo notare come il viso del parrucchiere sia completamente diverso rispetto a quello di oggi. Ci sono alcuni piccoli ma significativi dettagli che portano a pensare che il cambiamento non sia del tutto frutto del trascorrere del tempo e della maturazione di una persona.

Federico Fashion Style, cambiamento radicale

Osservando le foto del periodo in cui Federico Fashion Style era solo Federico Lauri e confrontandole con quelle di oggi è evidente che qualcosa è stato profondamente cambiato. Partendo dal look dell’hair-stylist possiamo notare come prima avesse i capelli più corti, le sopracciglia ad ali di gabbiano e il viso completamente pulito senza barba.

Negli scatti attuali, invece, Federico sfoggia un look del tutto diverso con i capelli più lunghi e un ciuffo che gli ricade sulla fronte, le sopracciglia sono tornate alla loro forma naturale e il viso è ricoperto da una barba incolta ma ben curata. Anche l’abbigliamento è cambiato molto e se prima Federico indossava abiti sobri, ora sfoggia look sgargianti e completi pieni zeppi di paillettes.

Cambiamenti sospetti

Nonostante il palese cambio di look e di outfit, stando al parere di alcune fonti Federico Fashion Style sarebbe ricorso alla chirurgia estetica per ritoccare qualche piccolo difetto del suo viso. Secondo alcuni utenti del web, infatti, il volto del parrucchiere sarebbe completamente diverso dal passato e non si tratterrebbe soltanto di anni in più e cambio look.

Sentendo queste ipotesi, Federico Fashion Style ha più volte smentito la questione di essersi rifatto qualsiasi parte del suo corpo affermando di essere 100% naturale. Tuttavia, l’hair-stylist ha rivelato che qualche volta ricorre ad alcune punturine per rimpolpare il viso e renderlo più fresco. Anche questo vale come ritocco estetico o si può sorvolare? Ai posteri l’ardua sentenza.