Federico Fashion Style prima della chirurgia: viso stravolto, allucinante | FOTO

Il famoso hair-stylist dei vip è noto per i suoi look eccentrici e perfetti, ma prima del successo era tutt’altra persona.

Federico Fashion Style, di recente, è stato al centro del gossip a causa della sua separazione da sua moglie Letizia Porcu, dopo ben 17 anni di matrimonio e una figlia, Sophie Maelle. Questo divorzio ha lasciato Federico in pessime condizioni, come si può vedere dalle sue ultime foto che lo ritraggono smagrito e sciupato.

Oltre alla tanto discussa separazione tra il parrucchiere dei vip e la Porcu, Federico Fashion Style è stato al centro della cronaca rosa anche per il suo coming out, grazie al quale ha confermato la sua omosessualità sospettata dal pubblico italiano da diverso tempo.

Grazie al profilo social di Instagram della sua ex moglie Letizia, possiamo vedere alcune fotografia che la ritraggono insieme al suo ex marito quando ancora non era famoso e si faceva chiamare semplicemente con il suo nome, ovvero Federico Lauri.

Com’era Federico Fashion Style prima del suo enorme successo

Spulciando tra gli scatti di Letizia, possiamo vedere il parrucchiere dei vip molto più giovane di adesso, ovviamente, ma anche molto diverso. Non appena si osserva il volto del parrucchiere si può notare che i lineamenti sono totalmente diversi da quelli che conosciamo oggi. Questo lascia intendere che Federico è ricorso ad alcuni interventi chirurgici nel corso del tempo.

Oltre ai cambiamenti “artificiali”, si può vedere che l’hair-stylist aveva un look più comune e sobrio. Le foto della Porcu mostrano un Federico Fashion Style ancora ingenuo e non toccato dalla fama del mondo dello spettacolo. Adesso, molto probabilmente, per lui è più importante apparire e non essere.

I cambiamenti di Federico Fashion Style

Letizia Porcu è stata fortunata ad incontrare Federico Lauri, un giovane appassionato di moda e di capelli che sognava di diventare un famoso parrucchiere. Lei lo ha visto evolversi e trasformarsi, accecato sempre di più dalle luci della ribalta. La fama lo ha portato addirittura a ricorrere ad alcuni ritocchini di chirurgia plastica, anche se lui li ha sempre negati.

Adesso, Federico Fashion Style è sì famoso per il suo talento da hair-stylist, ma anche, e soprattutto, per i suoi look eccentrici e sopra le righe. Inoltre, il suo divorzio è stato a lungo discusso e il suo affermare la propria omosessualità non ha stupito gli italiani come ci si poteva aspettare, perché il suo orientamento sessuale era abbastanza palese.