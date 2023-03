Matrimonio a prima vista: che fine hanno fatto le coppie? | Scambi di partner

Che fine hanno fatto le coppie delle scorse edizioni di Matrimonio a prima vista? Ecco chi sta ancora insieme e chi si è lasciato.

Matrimonio a prima vista è uno dei programmi più seguiti dagli italiani. Basato sul format danese Married at First Sight, il programma è sbarcato in Italia nel 2016 ed è arrivato alla decima edizione, trasmessa su Discovery+ dal 1° febbraio scorso e in chiaro dall’8 marzo. L’edizione di quest’anno è composta da 9 episodi che andranno in onda su Real Time fino al 26 aprile.

In questa decima edizione abbiamo conosciuto Irene, Matteo, Simona, Gennaro, Giulia e Mattia. L’8 marzo si sono formate le coppie ed è stato celebrato il matrimonio, e ora inizia il momento più difficile per loro: la convivenza. I neo sposi dovranno imparare a conoscersi e convivere con le abitudini del compagno o compagna per vedere se la storia può funzionare.

Ma che fine hanno fatto le coppie delle scorse edizioni? Di tutte quelle che abbiamo conosciuto, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti è l’unica coppia che è rimasta unita, e per di più ora i due aspettano una bambina, che dovrebbe nascere a giorni. I due sono entusiasti di darle il benvenuto.

Le altre coppie di Matrimonio a prima vista

Tanti si ricorderanno di Marco Rompietti e Nicole Soria: i due hanno partecipato a due edizioni diverse del programma, ma hanno iniziato a frequentarsi e si sono fidanzati. La coppia era tra le più amate del web, ma alla fine purtroppo qualcosa è andato storto e i due hanno annunciato la fine della loro storia.

E che ne è stato di Andrea Ghiselli, che si era sposato proprio con Nicole? L’uomo aveva trovato l’amore con Sitara Rapisarda, anche lei ex concorrente di una passata edizione del programma. I due si erano frequentanti per diverso tempo, ma ora non stanno più insieme. Andrea poi si è fidanzato con Francesca Musci, sempre ex concorrente di Matrimonio a prima vista, alla quale è tuttora legato e dalla quale ha avuto un figlio.

Chi altro si è lasciato?

Francesca Musci a sua volta si era sposata con Stefano Protaggi, il partner che la produzione del programma aveva scelto per lei, ma alla fine avevano divorziato di comune accordo. “Scambio di coppia” anche per Giorgia Pantini, che inizialmente aveva sposato Luca Cantiano; anche lei ha ritrovato l’amore col partecipante di un’altra edizione.

Si tratta di Fabio Peronespolo, che si era sposato con Clara Campagnola ma aveva poi divorziato dalla donna. Al momento non si conosce molto della vita privata di Clara: non sappiamo se è fidanzata con qualcuno o se è ancora single.