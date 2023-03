Bianca Balti: chi è il suo ex Sal Lahoud? Pesantissime violenze e ricatti subiti

Bianca Balti è stata vittima di una relazione tossica con il suo ultimo fidanzato Sal Lahoud che la maltrattava e manipolava.

Bianca Balti ha condiviso pubblicamente una sua esperienza molto negativa vissuta con un suo fidanzato con il quale ha avuto quella che si definisce una relazione tossica. La modella ha subito dall’ex compagno dei veri e propri ricatti. Lui si chiama Sal Lahoud e i due inizialmente volevano fare un figlio, Bianca che ha raggiunto l’età di 37 anni ha congelato i suoi ovuli proprio in previsione di questa scelta, ma le cose sono andate storte quando lei ha cominciato a subire pressioni psicologiche dal compagno.

Purtroppo il suo fidanzato, Sal, usava il suo desiderio di maternità contro di lei che così decise di congelare gli ovuli proprio a causa del pessimo rapporto con l’allora compagno: “L’ho fatto lo scorso anno, alla fine di una relazione fatta di dinamiche tossiche”. In seguito ai ricatti subiti, Bianca Balti ha deciso di chiudere i rapporti con il compagno. “Ho deciso di non limitare la mia possibilità di diventare ancora madre alla presenza di quell’uomo e in generale di una relazione”. Ecco perché Bianca Balta ha deciso che il passo della maternità è qualcosa che può fare anche da sola, non restando vincolata a nessuno.

La decisione di congelare i propri ovuli pertanto è dipesa anche dai ricatti che subiva nella relazione tossica con Sal Lahoud, così l’orgoglio ha avuto la meglio: “Secondo me è la celebrazione della propria femminilità. Quando si è giovani magari si ha voglia di fare tante cose, poi a un certo punto può essere troppo tardi per diventare madri. Con questa tecnica non si corre il pericolo di arrivare troppo tardi. Se potrò ancora permettermelo economicamente e se loro lo vorranno, regalerò alle mie figlie la possibilità farvi ricorso quando saranno grandi”.

Bianca Balti rivendica la propria indipendenza

La storia di Bianca Balti e Sal Lahoud è durata tre anni, lui ha 35 anni ed è imprenditore e manager nel campo della finanza. Con il passare del tempo il rapporto tra Bianca e Sal è andato peggiorando, la modella ha raccontato tutto apertamente ai suoi followers e ha voluto descrivere dettagliatamente il comportamento oppressivo del suo ex affinché le ragazze e le donne che la seguono e la ammirano possano imparare dalla sua esperienza e prestare attenzione se si trovassero a vivere dinamiche analoghe.

Bianca Balti con la sua carriera e la fama raggiunta è un modello femminile tra i migliori che abbiamo in Italia e raccontare apertamente anche gli aspetti meno felici della propria vita richiede molto coraggio. La sua testimonianza può essere di aiuto a molte donne che hanno avuto purtroppo esperienze simili alla sua. Il racconto di Bianca Balti è proseguito con dei dettagli agghiacciante.

La violenza psicologica subita da Bianca

La testimonianza di Bianca Balti prosegue con queste parole: “Lui si spendeva molto nell’argomentare il perché io avessi bisogno di lui, ma non lui di me. Si accertava che lo capissi e che non lo dimenticassi. Me ne parlava in modo calmo, razionale e logico ed io, ovviamente, gli credevo. Sapevo che sarebbe voluto diventare padre, prima o poi, e il mio desiderio di avere altri figli non era certo un mistero. Non mi ha mai posto il quesito, ha dato sempre per scontato che avrei voluto portare in grembo il suo bambino. Per tre anni, a frasi come ‘sei la madre migliore che abbia mai conosciuto’, alternava con estrema facilità ‘Se ti comporti così, un figlio con te non lo faccio’”.

Bianca Balti ha raccontato di essere rimasta davvero scottata da questa drammatica esperienza, al punto che da un po’ di tempo, dalla fine di questa relazione, ha deciso di condividere sempre sui suoi canali non solo i successi professionali e i momenti belli ma anche pillole di filosofia e di terapia cognitivo comportamentale, per condividere con i suoi followers i propri progressi.