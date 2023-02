Bianca Balti sotto shock: “In strada in stato confusionale” | Il racconto strazia tutti

Bianca Balti fa una confessione scioccante sul suo passato. A Verissimo la modella si mette a nudo commuovendo tutti.

Bianca Balti è una delle modelle italiane più amate ed apprezzate nel mondo fashion internazionale. La sua carriera ha avuto inizio da giovanissima ma ben presto ha calcato le passerelle più importanti come quelle di Milano, Londra e Parigi. Musa senza eguali di Dolce&Gabbana, celebre protagonista dello spot pubblicitario con il modello David Gandy, la donna attualmente vive a Los Angeles.

Bianca Balti comunque è solita viaggiare spesso soprattutto per lavoro ritornando appena può anche in Italia per incontrare la sua famiglia, originaria di Lodi. Nata nel 1984, la carriera di Bianca Balti è stata costellata da molti traguardi: la modella ha sfilato per tante case di moda notevoli come Guess, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Antonio Berardi affermandosi come una top model di fama mondiale.

Apparsa su varie riviste cult come Vogue, la Balti ha anche sfilato per il celebre marchio di intimo di Victoria’s Secret in quanto unica italiana a prendervi parte. Da qualche anno la modella è stabile a Los Angeles dopo che qualche anni fa si era trasferita per amore. Nonostante la fine del suo ultimo matrimonio, però, la donna è rimasta lì per crescere sua figlia Mia. Se infatti la carriera le ha portato diversi successi, dal punto di vista privato non è stato particolarmente semplice per la Balti.

Gli amori travagliati di Bianca Balti

Bianca Balti, complice una carriera cominciata davvero da ragazzina si è sposata con Christian Lucidi, noto fotografo, nel 2006 con il quale ha avuto la sua prima figlia Matilde nel 2007. I due, però, si sono lasciati abbastanza presto nel 2010 e la piccola Matilde dopo un periodo con sua mamma e andata a vivere con il padre a Parigi dove tutt’ora studia.

In seguito, la Balti ha conosciuto l’americano Matthew McRae per il quale si è trasferita negli States e da cui ha avuto la sua secondogenita Mia. La relazione è stata brevissima: termina dopo solo cinque mesi di matrimonio. Adesso, finita l’ultima relazione con l’imprenditore Sal Lahoud, la Balti si dichiara single mentre si dedica alla vita da mamma e lavoratrice.

La confessione di Bianca Balti

Ospita negli studi di Silvia Toffannin a Verissimo, Bianca Balti si è lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti sgomenti. La modella porta con sé un segreto difficilissimo, segno di un passato abbastanza travagliato.

Ecco cosa ha dichiarato alla Toffannin: “A 14 anni ero andata alla mia prima festa, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale.

Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati mente dei ricordi e ho capito che in quell’occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso”. Una Storia davvero agghacciante della quale solo a distanza di anni Bianca ne è riuscita a parlarne candidamente.