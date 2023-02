Test del dado | Se lo trovi in meno di 3 secondi sei un genio! La tua mente alla prova

Riesci a vedere dove si nasconde il dado? Prova questo test, solo le menti più acute riescono ad arrivare a una soluzione! E tu sei tra queste?

Oggi vi proponiamo il test del dado: un giochino all’apparenza semplice, che mette alla prova la velocità di reazione della propria mente. Non lasciatevi ingannare sottovalutandolo, pochissime persone riescono a trovare il dado nascosto nell’immagine. Chi lo trova in meno di 3 secondi, può ritenersi un vero fuoriclasse. E tu sei pronto a metterti alla prova? Ecco in cosa consiste il quiz del dado.

Succede spesso che gli adulti abbiano pregiudizi nei confronti dei test che mettono alla prova la propria mente: si pensa che siano giochi destinati ai bambini o semplici passatempo. In realtà, i quiz visivi sono dei preziosissimi strumenti che permettono di mettersi alla prova, allenare la mente e talvolta scoprire lati inediti della propria personalità.

Alcuni sono davvero difficili da risolvere: all’apparenza sembrano facili, ma accendono delle lampadine nella nostra mente davvero uniche. Quello proposto oggi è sicuramente uno di questi: si chiama il test del dado e pochissime persone riescono a risolverlo in una manciata di secondi.

Quanto è allenata la tua mente?

Il protagonista del gioco è un dado nascosto: una figura millenaria, simbolo del gioco e dell’ignoto per via delle sue facce. Oggi non si tratta di lanciarlo, ma bisogna trovarlo in questa immagine caotica e dominata dal colore giallo. Tra le forme di formaggio sembra difficile individuare il dado, eppure è lì, in bella vista. Prendetevi qualche minuto per concentrarvi e cercatelo. L’avete trovato in meno di 3 secondi?

Se siete riusciti a scovarlo in pochissimi secondi, complimenti! Siete dei geni. Avete dei tempi di reazione davvero velocissimi e la vostra mente è ben allenata, per non parlare della vostra vista da falco. Se non foste stati in grado di trovarlo, non temete. Ecco gli indizi per arrivare alla soluzione.

Gli indizi per risolvere il test del dado

A prima vista sembra che il dado non ci sia perché si perde tra i buchi del formaggio. Aguzzando la vista e sposando l’attenzione in alto a destra noterete una forma quadrata: è proprio lì che si nasconde il nostro dado.

I più abili lo avranno trovato immediatamente, individuando la sua forma completamente diversa da quella del formaggio. Nonostante questo, il colore giallo tendeva a confondere e il dado a mimetizzarsi nell’immagine. Complimenti a tutti coloro che hanno risolto il test in meno di 3 secondi.

