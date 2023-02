“Ha lasciato morire il padre”, Barbara D’Urso sconvolge tutti | Terremoto in Mediaset

La nota conduttrice ha rivelato un retroscena scioccante e personale.

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio5, Barbara D’Urso ha fatto una confessione che ha spiazzato tutto il pubblico: è stata diffidata da qualcuno. La conduttrice ha voluto spiegare ai suoi telespettatori che cosa le fosse capitato sempre, però, nel rispetto dell’azienda Mediaset per la quale lavora.

In una delle scorse puntate, si sono trattate le morti di Gina Lollobrigida e Lando Buzzanca e riguardo all’attore è stata mandata una clip dove la compagna di Lando e un dottore personale, del quale i figli non sapevano nulla, hanno fatto delle dichiarazioni.

Subito dopo il video, la D’Urso ha affermato di essere stata diffidata dal parlare dalla compagna di Buzzanca: “Sentendo queste parole in realtà vorrei dire alcune cose che la Lavacca si è dimenticata di dire ovviamente, dei piccoli particolari a proposito del matrimonio eccetera. Non lo faccio perché la Lavacca ci ha diffidati… Dire minacciati è una brutta parola”.

La precauzione presa per Mediaset

Riguardato alla diffida, Barbara ha preferito non commentare oltre. Poco dopo è stata raccontata una storia commovente per la quale anche la conduttrice partenopea si è commossa. In quel momento, Barbara ha deciso di spiegare un’altra cosa, legata sempre alla diffida ricevuta dalla compagna dell’attore.

La D’Urso ha voluto sottolineare la decisione del suo silenzio riguardo a quella faccenda in modo chiaro e semplice, affermando: “Io non parlo. Diciamo che eviterei. Evito non perché ho paura, ma per rispetto di Mediaset”. Dunque, la presentatrice pomeridiana evita di alzare un polverone, anche se non sarebbe affatto inutile, solamente per decenza e rispetto nei confronti dell’azienda per la quale lavora.

Le plausibili condizioni di Lando Buzzanca al momento del suo decesso

Tuttavia, il tema Buzzanca non si è spento lì. Infatti, un’opinionista presente nello studio di Barbara, ovvero Morena Zapparoli, ha confessato che, poco prima di morire, Lando versava in condizioni igienico-sanitarie pessime. La Zapparoli ha così commentato: “Ha denunciato da mesi sui social una certa situazione in cui versava Lando Buzzanca. Secondo lui l’attore era pieno di piaghe da decubito, mal nutrito, aveva perso 40 chili”.

A questo punto è immediatamente intervenuta Barbara D’Urso, mostrando il suo totale disappunto su questa presunta verità, dicendo: “Stai dicendo che un figlio, Massimiliano, ha lasciato morire il padre con le piaghe da decubito? Mi rifiuto di pensarlo”. Tuttavia, Morena Zapparoli ha specificato che le responsabilità delle condizioni di salute, fisico e mentali, di Lando Buzzanca non erano del figlio ma della struttura presso la quale era ricoverato.