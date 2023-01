Barbara D’Urso cambia vita: da oggi è professoressa | Ecco cosa insegnerà

Il 2023 sarà sicuramente un anno rivoluzionario per Barbara D’Urso che ha conquistato una cattedra all’università. È ufficialmente e a tutti gli effetti una professoressa. Ma come è successo e in che modo gestirà i suoi impegni televisivi e a scuola?

Dopo anni di intenso lavoro, la conduttrice Mediaset ha deciso di dedicare del tempo alle sue passioni. Dopo il ritorno a teatro, arriva un’altra novità.

Le si sono aperte le porte dell’insegnamento: ebbene sì, le è stata affidata una cattedra presso una prestigiosa università di Milano, diventando a tutti gli effetti una professoressa. Ma come è successo e cosa insegnerà Barbara? Ecco spiegato tutto.

Barbara D’Urso, la cattedra in università

Aveva dichiarato che sarebbe stato un anno rivoluzionario e in effetti sta cambiando molte carte in tavola.

Fino a pochi mesi fa la D’Urso era impegnatissima tra mille programmi con cui copriva praticamente tutto il palinsesto Mediaset.

Quest’anno si è presa una pausa e ha deciso di dedicarsi unicamente a Pomeriggio 5, l’appuntamento pomeridiano che spazia dalle notizie di cronaca a quelle di gossip. Questo le permetterà di avere più tempo libero da dedicare a se stessa e alle sue passioni.

La notizia della cattedra affidategli presso una prestigiosa università di Milano ha colto tutti alla sprovvista, nessuno si aspettava che la D’Urso si spingesse così oltre.

Cosa insegna Barbara D’Urso

Ma cosa insegna ai prossimi laureandi? È questa la domanda più gettonata delle ultime ore, da quando è uscita la clamorosa notizia che riguarda la conduttrice Mediaset.

Prima il ritorno a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, poi la conquista della cattedra per un giorno. La D’Urso quest’anno si sta davvero dando da fare per coltivare le sue passioni e continua a spuntare traguardi in un anno che si prospetta di successo.

In particolare, ha tenuto una lezione presso lo Iulm Food Academy di Milano il 23 gennaio. La lezione prende il titolo “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della tv” e le ha permesso di portare la sua esperienza e metterla a servizio dei giovani studenti.

La conduttrice Mediaset potrà svelare di persona agli universitari i suoi segreti di bellezza, rivelati anche nel suo libro “Quanti anni mi dai? I miei segreti per essere bella sempre”, nel quale svela le sue tips per avere un aspetto sempre fresco e giovanile.

Non ci resta che aspettare per vedere se questa esperienza si rivelerà di successo. Chissà che Barbara non scopra una nuova ed entusiasmante strada da intraprendere: l’insegnamento universitario!