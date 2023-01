Dopo anni arriva la verità sull’ultima frase del Principe Filippo prima di morire | Un dolore devastante

Re Carlo III è stata l’ultima persona con la quale il marito della defunta Regina Elisabetta II ha parlato. Il Principe Filippo ha chiesto a suo figlio Carlo di prendersi cura della sua adorata moglie.

Dopo circa un anno e mezzo dalla scomparsa del Principe Filippo, alcune fonti reali hanno svelato le ultime parole pronunciate proprio dal marito della compianta Regina Elisabetta II. Inoltre, i suoi ultimi respiri li ha sentiti suo figlio Carlo, l’attuale Re d’Inghilterra.

Una delle storie d’amore più durature e romantiche di tutta la monarchia inglese è stata, senza dubbio, quella tra la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo, entrambi deceduti negli ultimi anni (la prima l’8 settembre scorso e il secondo il 9 aprile 2021).

I due si sono incontrati per la prima volta nel 1939, quando lei aveva appena 13 anni e lui 18. Da quel momento in poi, non si sono più lasciati, vivendo insieme come marito e moglie per più di 70 anni.

Il loro amore è sbocciato in un momento molto difficile della storia, ovvero durante la Seconda Guerra Mondiale: Filippo era un ufficiale della Marina ed Elisabetta era la figlia di Re Giorgio VI. La coppia ha vissuto periodi complicati, ma il loro amore li ha tenuti sempre legati l’uno all’altra, diventando più profondo e più grande giorno dopo giorno.

Oltre alle avversità, la Regina e il Principe hanno trascorso anche dei momenti lietissimi, come, ad esempio, il giorno delle nozze, avvenute il 20 novembre 1947, e la nascita dei loro quattro figli: i principi Andrea e Carlo e le principesse Anna e Margherita. Sebbene la loro vita fosse impegnata quasi del tutto con i numerosi impegni reali, la coppia è sempre riuscita a ritagliarsi dei momenti solo per loro due.

Per oltre 70 anni, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo sono stati innamorati come se fosse sempre il primo giorno e il loro legame, così vero e duraturo, è stato un esempio per le nuove generazioni di come l’amore, quello vero, può aiutare a superare qualsiasi ostacolo che la vita ti porta ad affrontare.

Il Principe Filippo era un uomo saggio, determinato e devoto al suo ruolo nella Corte e, prima di morire, avrebbe fatto un discorso con suo figlio Carlo, rivelandogli i suoi ultimi desideri e consigliandolo per l’ultima volta su come agire in determinate situazioni.

Stando a certe fonti, Filippo avrebbe chiesto a Carlo, con molta devozione e amore, di prendersi cura della Regina e della Royal Family. Inoltre, gli avrebbe domandato di essere un esempio per la famiglia Windsor e di proteggere e servire la Corona inglese.

Queste richieste sono state accolte in modo definitivo quando la Regina Elisabetta II è morta lo scorso settembre e Carlo ha dovuto prendere il suo posto, diventando il regnante d’Inghilterra e, dunque, protettore della Famiglia Reale e una guida per tutti, come gli aveva chiesto il padre.