Beccati, mano nella mano, in centro a Roma | Federico Fashion Style: tutti senza parole

Letizia Porcu, l’ex compagna di Federico Fashion Style, non ha perso tempo dopo la separazione e ha già trovato l’amore: ecco chi è il suo nuovo compagno.

Un nuovo capitolo per Letizia Porcu

Si è parlato tanto di loro e si continuerà a farlo: Federico Fashion Style, il famoso hair-stylist di Anzio finito su Real Time, si è lasciato con Letizia Porcu dopo una lunga relazione da cui è nata una splendida bambina.

La loro separazione ha fatto parlare molto il pubblico a casa, che da tempo nutriva dubbi sul loro rapporto, messo in discussione dall’opinione pubblica. I due, soprattutto Federico, hanno dovuto difendersi con le unghie e con i denti.

Finito l’amore, però, la donna si è data subito da fare riprendendo la sua vita in mano. Sembra infatti che abbia trovato un nuovo compagno, un volto noto del mondo serale: ecco di chi si tratta.

L’uomo famosissimo

Come si suol dire, chiusa una porta si apre un portone. Ed è stato così per Letizia Porcu, ex compagna di Federico Fashion Style. Il nuovo anno le ha regalato un nuovo amore con cui iniziare il 2023.

Secondo le indiscrezioni, sembra che Letizia starebbe frequentando il famoso dj Vincent Arena. Mentre Federico continua a gettare veleno su di loro, lei si è ripresa la sua vita in mano, senza rilasciare dichiarazioni sulla loro rottura.

Sembra che l’amore fosse già finito da diversi anni, e ora Letizia non perde più tempo. Proprio a ridosso di Capodanno, avrebbe iniziato a frequentare un nuovo uomo. Questo emerge dalle recenti segnalazioni arrivate via social a Deianira Marzano, poi confermate da Amedeo Venza.

L’uomo in questione sarebbe il dj Vincent Arena: i due sono stati paparazzati mentre passeggiavano mano nella mano per le vie dello shopping di Roma.

Federico Fashion Style passa alle diffide

Dall’altra parte Federico Lauri, il famoso hair-styler di Real Time, scrive sui social: “Quando si chiude una porta si apre un portone”.

Insomma, un augurio a se stesso che rivela la sua volontà di rimettersi in gioco, anche in campo emotivo.

“Io per il 2023 ho deciso di guardare oltre, di non pensare, di fregarmene e di non ascoltare le cattiverie”, continua su Instagram, dove rivela di essere passato per vie legali e avere in serbo decine di diffide.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Letizia, ricordiamo che per ora si tratta solo di rumor: non sappiamo quali siano i rapporti tra i due, certo è che la donna è ben intenzionata a riprendere la propria vita in mano.