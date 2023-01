“Buttata sul pavimento, in lacrime”: Kate Middelton e le urla incontrollabili | Si è sentito tutto

L’astio tra Kate Middleton e Meghan Markle è una cosa ormai ovvia, ma il Principe Harry ha svelato dei lati caratteriali della Principessa del Galles che nessuno si poteva immaginare. Scopriamo il lato oscuro di Kate.

Da quel fatidico 8 settembre 2022, ovvero quando la Regina Elisabetta II ha lasciato questo mondo, la Royal Family non ha più visto un giorno di pace e serenità. La pietra della discordia sarebbe il Principe Harry, che continua a fare rivelazioni sconvolgenti riguardo ai membri della Corona inglese, prima ad un’intervista da Opra Winfrey e adesso tramite le pagine della sua autobiografia, Spare, pubblicata lo scorso 10 gennaio.

Tra le pagine del libro

Il duca del Sussex ha scritto pagine e pagine velenose nei confronti della Famiglia Reale, senza risparmiare nessuno. Harry ha definito la regina consorte Camilla come una donna perfida e maligna perché avrebbe spiattellato il segreto dietro alla lite tra lui e suo fratello William. Tuttavia, Harry non ha risparmiato commenti severi nemmeno nei confronti di sua cognata Kate.

La vera Kate Middleton

La Principessa del Galles sembra essere il motivo per il quale Harry e William hanno litigato, come si può leggere nelle pagine di Spare, autobiografia di Harry che ha raggiunto un record di vendite e prevendite online incredibile. In questo libro, Kate viene ritratta in modo totalmente opposto da come la conoscono i sudditi: questi la vedono elegante e regale, perfetta in ogni occasione, ma Harry l’ha descritta come una donna incontentabile e viziata che ha mortificato sua moglie Meghan.

Il fatidico giorno

L’episodio narrato da Harry si riferisce a poco tempo prima del suo matrimonio con la Markle. Durante i preparativi delle loro nozze, la piccola Principessa Charlotte si è provata il suo abitino, ma ha notato che le andava un po’ troppo largo. Nel constatare che il vestitino non era come doveva, la secondogenita di Kate e William si è messa a piangere, innescando in mamma Kate una brutta reazione:

questa si sarebbe voltata verso Meghan dicendo che nulla andava per il meglio. La Markle aveva provato a calmare la Middleton, dicendole che presto sarebbero arrivati i sarti per sistemare le cose, ma Kate ha alzato la voce, gridandole in faccia che nulla andava bene e che i vestiti andavano ricuciti daccapo.

Come Harry ha trovato Meghan

Reagendo in questo modo, Kate ha provocato un problema emotivo in Meghan, già provata dalla perdita del suo amato padre, accaduta poco tempo prima. Harry ha poi così concluso il racconto di quel giorno: “Quando sono tornato a casa, sono andato da mia moglie e l’ho trovata a sul pavimento che piangeva.”

Decisioni future

Per il momento, nessun membro reale ha commentano le parole di Harry a proposito della pubblicazione della sua autobiografica, ma pare che sia stata presa una decisione importante e fatale: il duca del Sussex e la sua famiglia potrebbero essere cacciati dal Regno e, di conseguenza, non essere nemmeno invitati alla futura incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla, che avverrà il 6 maggio.