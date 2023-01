Barbara D’Urso distrutta | Mazzata direttamente da Alberto Matano: tremano gli uffici Mediaset

Pioggia di critiche su Barbara D’Urso: sotto il suo ultimo post su Instagram i telespettatori si scatenano a favore del rivale Alberto Matano. “Sono finiti i tempi d’oro”: tutti scommettono sul suo prossimo flop.

Barbara D’Urso, la minaccia dei fan

L’instancabile Barbara D’Urso si è presa una pausa dalla TV. L’iconica conduttrice di Pomeriggio 5, dopo anni di duro lavoro, ha deciso di rilassarsi un po’ e prendersi del tempo per se stessa.

Fino all’anno scorso conduceva programmi in moltissime fasce orarie non avendo un attimo di tempo libero. Ora invece ha deciso di condurre sola Pomeriggio 5 e il resto della giornata lo dedica alle sue passioni, tra cui il teatro.

Questo dimostra che la D’Urso resta una donna inarrestabile, ma che per il 2023 ha deciso di stravolgere la sua vita, trascorrendo meno tempo davanti ai riflettori di Mediaset.

Potremmo dire che sta iniziando un nuovo capitolo per Barbara, che nonostante questo non è disposta a lasciare il suo programma e ogni pomeriggio – dal lunedì al venerdì -, puntuale alle ore 17, si presenta davanti alle telecamere per raccontare i fatti di giornata e sorseggiare insieme ai suoi amati telespettatori il famoso caffettuccio.

Nelle ultime ore, però, Barbara D’Urso è stata sommersa da pesanti critiche che arrivano da moltissimi utenti del web.

Molti telespettatori fanno il tifo per Alberto Matano, riservando spiacevoli commenti per la conduttrice campana. Ma cosa è successo? Ecco spiegato tutto.

Barbara D’Urso è tornata a fare compagnia al suo pubblico durante i pomeriggi settimanali, ma la sua assenza nelle altre fasce televisive si fa sentire. Con la decisione di dedicarsi del tempo ha perso molti dei suoi fan.

Come si può leggere nei commenti sotto i suoi ultimi post, tanti utenti del web la paragonano al conduttore de La vita in diretta, scrivendo di preferire lui. Altri, invece, l’hanno criticata per via dei look che sfoggia durante le dirette, giudicandoli eccessivi e fuori luogo: “Li scegli solo per metterti in mostra”, “Ridicola”, scrivono sui social.

Il confronto con Alberto Matano

Ma i commenti non si fermano qui: sotto le sue foto molti la mettono in guardia sul suo destino televisivo. “Preparati a un drastico calo”, “Sono finiti i tempi d’oro”, “W Matano”, sono solo alcuni dei numerosissimi commenti negativi che popolano le sue foto sui social.

Insomma, sembra che durante questi mesi di assenza la conduttrice campana abbia perso l’appoggio di molti telespettatori, che ora hanno scelto di seguire l’altro conduttore della Rai, il suo più grande competitor: Alberto Matano.