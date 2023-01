Fabio Fazio shock: “Ho sopportato per anni! Adesso basta” | Tremano pure i camerini RAI

Fabio Fazio fa una dichiarazione scioccante. Il conduttore di Che Tempo Che Fa sarebbe ormai stanco ed è pronto a lasciare la televisione. Il programma è a rischio? Ecco cosa sta succedendo.

Fabio Fazio ha rilasciato un’intervista molto personale al Corriere della Sera e ha fatte delle confessioni veramente scioccanti. Il conduttore di Che tempo che fa si è tolto un po’ di sassolini dalla scarpa ammettendo che sarebbe pronto ad una decisione definitiva per la sua carriera.

La trasmissione che conduce ormai da vent’anni Che Tempo che fa si riconferma anche per questa edizione come uno dei programmi più visti di Rai 3. In effetti, la lunga vita di Che Tempo Che Fa non è stata semplice ed ha subito non pochi cambiamenti di palinsesto passando nel corso degli anni su tutte e tre le reti della Rai.

Comunque, proprio lo show di Fazio grazie ad un format rinnovato, alla presenza di comici divertenti e a ospiti di un certo calibro anche di stampo internazionali risulta uno dei prodotti più riusciti in circolazione.

Anche dal punto di vista social Che Tempo Che Fa è uno degli show più commentati dai giovani e non a testimonianza di quanto il successo del programma non accenna ad arrestarsi. Tuttavia, nonostante tutti questi aspetti positivi Fabio Fazio ha fatto delle dichiarazioni che hanno letteralmente lasciato tutti sgomenti, affermazioni che preannunciano una probabile fine del programma.

Che ne sarà di Che Tempo che Fa? È giunta la sua fine?

Le confessioni di Fabio Fazio

In una lunga ed intima intervista rilasciata al Corriere della Sera Fabio Fazio ha parlato dei momenti più importanti della sua carriera e dell’incontro per lui più speciale ossia quello con Enzo Biagi, uomo grazie al quale è diventato giornalista.

In merito ai suoi punti di forza e al suo modo di condurre l’uomo ha dichiarato: “Non sono un buonista, cerco solo di non essere un professionista dell’aggressività. Anche perché non lo so fare. Fu un rischio per la mia carriera? Certo. Lo rifarei? Ovvio. Ho sopportato per anni l’etichetta di buonista, non è stato facile, mi creda”.

E poi ha aggiunto una frase davvero scioccante riguardo alla possibilità di abbandonare la televisione: “Lavoro da 40 anni e se dovesse passare la cosiddetta ‘quota 103’ io tra due anni lascio. Ho fatto tanto, ho visto tanto, ho una bellissima famiglia. La pensione non mi spaventa”.

Insomma, Fazio potrebbe davvero abbandonare l’intrattenimento per dedicarsi alla sua vita privata. Ma prima ecco che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa riguardo la sua posizione politica rispondendo a Matteo Salvini sulle sue posizioni troppo influenzate dalla sinistra: “Se così fosse, ogni volta la sinistra dovrebbe difendermi dagli attacchi, non crede? Invece, silenzio. Evidentemente non sono uno inquadrabile, sono un bersaglio facile perché non ho etichette anche se, certo, sono un progressista”.

E ancora riguardo all’edizione del Festival di Sanremo da lui condotta ha confessato di aver un solo rammarico: “Fu un disastro. Lì sopravvalutai le mie capacità e fu un errore, perché avrei dovuto avere maggiore consapevolezza dei miei limiti. Penso però che gli errori più grandi siano le occasioni sprecate”.