Maria De Filippi, è guerra con Amadeus | Il caos generato dalla lettera partita dagli uffici Mediaset

Arriva lo scontro definitivo per Maria De Filippi e Amadeus. Quest’anno Mediaset sfida la kermesse musical più importante in Italia. Mediaset tira fuori le grinfie e la battaglia di ascolti con Sanremo si preannuncia di fuoco.

Sanremo è ormai giunto alle porte. Il festival della canzone italiana andrà in onda come ogni anno su rai 1 dal sette fino all’undici febbraio. Il direttore artistico Amadeus è pronto per presentare la kermesse musicale per eccellenza e le serate si preannunciano davvero bellissime.

A far da padrona sarà scuramente la musica oltre che un parterre di artisti italiani ed internazionali pronti ad intrattenere il pubblico sia all’Ariston che a casa. Quest’anno proprio Amadeus ha deciso di puntare anche su una condizione a dir poco stellare: ci saranno l’attrice Chiara Francini, la giornalista Francesca Fagnani e la donna del momento, l’influencer Chiara Ferragni.

Tuttavia, per Sanremo molte cose potrebbero cambiare durante quest’ultima edizione. Come spifferato da Dagospia il patron di Mediaset Piersilvio Berlusconi vorrebbe sfidare il festival procedendo con alla programmazione regolare.

Sarebbero quindi incluse le trasmissioni di punta della Mediaset come C’è Posta per te e Il Grande Fratello. Per la prima volta in quindici anni Sanremo potrà tentennare negli ascolti proprio a causa di questa difficile scelta di Berlusconi.

Mediaset e la scelta definitiva di Piersilvio Berlusconi

Pare che l’indiscrezione scritta da Dagospia sia assolutamente autentica proprio come riportato da Tvblog.it che ha deciso di rendere più chiara la situazione. Insomma, C’è posta per te sfiderà la finale del Festival sabato undici febbraio contro ogni aspettativa e precedente televisivo.

“Secondo quanto apprendiamo C’è posta per te andrà in onda regolarmente con una puntata inedita sabato 11 febbraio 2023 in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo…” si legge su TvBlog.it con una nota che stupisce davvero tutti.

Ma il programma condotto da Maria De Filippi non sarà l’unico a scontrarsi con il mostro Sanremo: questa stessa sorte capiterà ad Alfonso Signorini quando il suo Grande Fratello raddoppierà a partire da febbraio i suoi appuntamenti settimanali.

Anche Italia 1 con Le Iene condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez andrà in onda contro Sanremo cercando di accaparrarsi un po’ dei suoi spettatori. In molti vedono questa scelta di Piersilvio con grande scetticismo, ma l’imprenditore è più sicuro che mai: Mediaset è all’altezza della battaglia di ascolti che già da adesso sembra più infuocata che mai.

Non ci resta che aspettare per scoprire se la decisione di Berlusconi junior è stata vincente oppure si rivelerà un assurdo azzardo.