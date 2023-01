Ignazio Boschetto de Il Volo: la disgrazia che ha rovinato la sua vita | Telefonata a poche ore dalla diretta

Il ben noto cantante del trio Il Volo ha trascorso un’infanzia e un’età adulta molto difficili, segnate da numerose visite ospedaliere e disgrazie familiari.

Ignazio Boschetto è nato il 4 ottobre 1994 a Bologna, ma è cresciuto in Sicilia con sua sorella e i loro genitori, Caterina Licari e Vittorio Boschetto. Ignazio è famoso perché fa parte del trio Il Volo, composto da tre tenori: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Gli esordi

Il tenore Ignazio ha cominciato la sua carriera televisiva a 14 anni, grazie al programma di Rai1 Ti lascio una canzone. Il regista Roberto Cenci ha subito intuito il talento dei giovani tenori e così è nato il trio Il Volo. Tuttavia, successo a parte, Boschetto ha vissuto un’esistenza per nulla facile e spensierata.

Il suo problema di salute

A raccontare al pubblico le sue disgrazie è stato proprio Ignazio, che durante un’intervista a Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso e in onda su Canale5, ha svelato tutti i suoi drammi e tutte le sue difficoltà.

Ignazio è nato con una malformazione fisica, ovvero ha sempre avuto un solo rene. Sebbene sia carente di un organo, Boschetto non ha mai avuto grosse difficoltà in merito, perché il suo unico rene è grande abbastanza da svolgere la consueta funzione, come se ne avesse due.

Dal punto di vista medico, questa malformazione si chiama agenesia: assenza completa di un organo a causa di uno sviluppo embrionale errato. Tuttavia, anche se questa condizione fisica ha creato alcuni problemi, l’infanzia del tenore era segnata da ben altre preoccupazioni.

La malattia della madre

Il problema incisivo che ha destabilizzato la sua infanzia è stata la condizione fisica della sua amata mamma Caterina. La donna si è vista costretta a fare i conti con un tumore. Ignazio, a Domenica Live, ha così commentato la tragica vicenda: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato. Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età, avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa!”

La morte del padre

Ma i traumi e i dispiaceri hanno continuato a perseguitare Boschetto durante il corso della sua vita. A poche ore di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, per il quale doveva gareggiare anche il trio tenorile, è morto il padre di Ignazio, Vittorio Boschetti. Il cantante, alla fine, ha comunque partecipato alla gara, omaggiando il grande maestro Ennio Morricone.

Il trio Il Volo, poche ore dopo la dipartita del padre di Ignazio Boschetti, ha voluto dedicare un pensiero affettuoso: “Qualche anno fa abbiamo intitolato uno dei nostri concerti ‘Un’avventura straordinaria’. Ebbene, tutte le avventure contengono momenti di felicità e momenti di tristezza, la cosa fondamentale è quella di affrontare insieme ognuno di questi momenti. Uniti, sempre. Ciao Vito, ci mancherai.”