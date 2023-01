Tira e molla infinito tra Belèn e Stefano De Martino | Emergono verità nascoste: “Non ho mai smesso”

I famosi Rodriguez e de Martino si sono avvicendati molto negli ultimi anni, mettendosi insieme per poi lasciarsi, finendo di nuovo insieme. Adesso si definiscono felici e contenti, ma sarà così? Scopriamo i retroscena di questa lunga e tortuosa storia d’amore.

Belèn Rodriguez e Stefano De Martino sono i protagonisti di una storia d’amore tipica delle soap opera o delle telenovelas spagnole: abbiamo passione, litigi, intrighi, tradimenti, gelosia, ricongiungimento e ritorni di fiamma. Il tutto decorato con una grande famiglia allargata e le notizie di gossip che non fanno altro che aumentare i rumors su questa coppia molto moderna.

Il primo incontro

Nel 2012 è arrivato il colpo di fulmine che ha colpito il ventiduenne Stefano e la ventiseienne Belèn. La passione li ha travolti talmente tanto che i due hanno avuto un figlio, Santiago, e si sono sposati, il tutto nel giro di un anno circa. Sono rimasti insieme da allora? Per niente. In questi anni, la Rodriguez e De Martino hanno ballato la danza del tira e molla, prendendosi e lasciandosi diverse volte.

La dichiarazione di Belèn

Belèn ha rilasciato una dichiarazione al settimanale F, dicendo: “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26, eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere… Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere.”

Il primo abbandono

“Non sono stata io a lasciarlo.” Belèn ha ammesso, sempre alla rivista F, che nel 2015 è stato Stefano ad allontanarsi da lei. I tabloid dell’epoca hanno ufficializzato la cosa come incompatibilità tra i due, ma molto probabilmente, la coppia è scoppiata per dei presunti tradimenti di lui nei confronti di lei.

De Martino se ne va e lascia la Rodriguez da sola con il loro figlio. Ovviamente, il destino di Santiago è più roseo, dal momento che cresce circondato dalla numerosa famiglia della mamma e, cosa più importante, la presenza del padre è certa e continua. Stefano è sempre stato accanto a suo figlio, mentre Belèn aveva cominciato una relazione con Andrea Iannone.

Il secondo abbandono

Una relazione molto breve e nel 2019 lei e Stefano provano a ritornare insieme. Questa loro seconda occasione dura, però, solamente due anni. Anche in questo caso, è lui a lasciare lei per incompatibilità e Santiago resta con mamma Belèn.

La Rodriguez continua la sua confessione, ammettendo: “Ho sofferto tanto per Stefano. Quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme.”

Luna Marì e il ritorno di Stefano

L’altro in questione è Antonino Spinalbese, con il quale l’argentina ha avuto una breve storia d’amore che le ha donato una figlia, Luna Marì. Subito dopo la nascita della bimba, però, i due si lasciano, permettendo a Stefano di rientrare in gioco. Sì ma per quanto?

Belèn Rodriguez ha espresso così un suo desiderio: “Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine… io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso.”