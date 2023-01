Nella foto era solo un bambino, ora è uno degli uomini più belli d’Italia: sai chi è?

Sapete riconoscere chi è il bambino nella foto? È davvero difficile, in pochissimi ci sono riusciti: lì era molto piccolo, oggi invece è un personaggio molto amato e conosciuto. Indovinare è quasi impossibile, bisogna ammetterlo, ma qualche tratto caratteristico c’è comunque. Riuscite a capire di chi si tratta?

Chi è il bambino misterioso nella foto? Non è per niente facile indovinarlo, lo sappiamo, ma se ci si sforza si potrebbe riconoscere. Oggi è attivissimo nel mondo dello spettacolo, di cui ha fatto parte in un certo modo fin da piccolo. Prima cantante, poi conduttore e giurato, l’uomo della foto ha alle spalle un’ottima carriera.

Tra gli indizi che si possono dare di lui si può dire che è un figlio d’arte, che però ha deciso, dopo un tentativo tanti anni fa, di non seguire le orme del padre. Ora ha una carriera tutta sua ed è molto seguito sui social. Agli inizi della carriera aveva registrato una canzone che era diventata un vero e proprio tormentone estivo. Avete capito di chi parliamo?

Chi è il bambino misterioso?

Quei capelli biondi si sono scuriti nel tempo e il bimbo è diventato sempre più bello. Il personaggio della foto è molto legato al padre, sebbene abbia preso una strada piuttosto diversa dalla sua. Alla fine ha deciso di costruirsi un percorso proprio ed è diventato tra i conduttori più famosi d’Italia.

Siete riusciti a capire di chi parliamo ormai: si tratta di Francesco Facchinetti, figlio di Roby Facchinetti, storico tastierista e cantante dei Pooh. Sebbene le loro strade professionali siano andate in direzioni diverse, i due sono molto legati e il padre supporta il figlio in ogni suo progetto.

Oggi Francesco Facchinetti è uno dei quattro “giudici” de Il cantante mascherato, programma dove personaggi dello spettacolo cantano cercando di non far scoprire la propria identità.

Tutti si ricorderanno la sua relazione con Alessia Marcuzzi, con cui ha avuto la sua prima figlia, Mia. Nel 2004 poi si è sposato con Wilma Helena Faissol, con la quale ha avuto altri due figli: Leone e Lavinia.

Ma da dove proviene la foto? A pubblicarla è stato proprio Facchinetti sul suo profilo Instagram: il conduttore ha voluto ricordare quei bei tempi andati, parlando anche della dislessia e delle difficoltà che gli ha causato e che un po’ gli causa tuttora.

“I nonni mi chiamavano Attila” ha scritto. “Questo nome, che come appellativo a un bimbo può sembrare simpatico, nascondeva qualcos’altro: ero e sono dislessico” ha rivelato. Francesco ha raccontato di essersi sempre sentito inadeguato e di aver avuto paura di parlare, finché non si è sciolto ed è riuscito ad acquisire più coraggio nelle sue capacità.