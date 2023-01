Francesco Facchinetti, un patrimonio da svenimento: le incredibili cifre del conduttore

Negli ultimi anni Francesco Facchinetti si è costruito una carriera solida che gli ha fatto guadagnare un ottimo status nello showbusiness ma anche importanti cifre. Il suo patrimonio è incredibile: ecco a quanto ammonta.

Figlio di Roby Facchinetti, cantautore e tastierista degli storici Pooh, Francesco Facchinetti è un figlio d’arte che si è saputo far valere ed è diventato negli anni un imprenditore e conduttore di successo. Dopo aver iniziato la sua carriera nel mondo della musica, è passato ben presto alla televisione, dove ha ottenuto molto successo.

Dopo il tormentone “Capitan Uncino”, il figlio di Roby si è dedicato ad altro, rimanendo comunque nel mondo dello spettacolo. Alla fine, al contrario di ciò che molti si aspettavano, non ha seguito le orme del padre.

Francesco Facchinetti: il suo patrimonio è incredibile

Il conduttore è molto attivo sui social e spesso condivide parti della sua vita anche piuttosto intime. Di recente ha rivelato di essere in cura da uno psicologo a causa di un disturbo narcisistico. Il conduttore si è trovato talvolta in situazioni antipatiche con dei colleghi proprio per questo suo disturbo; inoltre ha anche ammesso di avere problemi con la ricchezza, un rapporto davvero difficile.

Oggi Francesco Facchinetti è legato a Wilma Helena Faissol: i due si sono conosciuti durante una vacanza a Marrakech ed è nato l’amore. Lei è originaria del Brasile e per amore si è trasferita in Italia. I due hanno avuto due figli: Leone e Lavinia. Prima di lei, Facchinetti è stato legato per diversi anni ad Alessia Marcuzzi.

Oggi l’ex cantante si occupa anche di scoprire talenti e farli salire alla ribalta. L’imprenditore possiede diverse società sparse in tutto il mondo, come ad esempio la NewCo Management che si occupa proprio di fare talent scouting.

Facchinetti può vantare moltissime attività, ospitate e conduzioni che gli hanno permesso di mettere da parte un patrimonio stratosferico, per di più in continuo aumento. Le sue società continuano a fatturare meravigliosamente e Facchinetti non fa che incrementare il suo patrimonio.

La sola NewCo Management ha registrato un fatturato di più di 7 milioni sono nel 2019. Si stima invece che il patrimonio personale dell’imprenditore ammonti a 50 milioni. Una cifra davvero incredibile che continua ad aumentare man mano che il conduttore appare in televisione o ad altri eventi.

Bisogna poi considerare la casa che possiede, una villa meravigliosa in Brianza costruita su un terreno ereditato dal nonno. È proprio qui che vive, insieme alla moglie Wilma e ai figli. Insomma, Facchinetti non può proprio lamentarsi: il successo lo ha ripagato ben più di ciò che uno potrebbe aspettarsi.