Principe Harry | Sapete quanto sta guadagnando dal libro Spare? Cifre da capogiro

L’attesissimo libro sulle rivelazioni di Harry a proposito della vita nella famiglia reale, Spare, è uscito e ha già fatto un boom di incassi. Ma quanto sta guadagnando il duca di Sussex? Le cifre sono da capogiro.

Era facile immaginare che il successo per il libro di Harry Windsor sarebbe stato immediato: in effetti, è la prima volta che un membro interno alla famiglia reale, il secondogenito del Re in carica, scrive un libro delle rivelazioni.

L’intento di Harry è intuibile dalla prima pagina: far entrare i sudditi nella vita della monarchia inglese, comunicare le sofferenze e gli ostacoli che si è trovato a dover affrontare, dimostrando che non è tutto oro quel che luccica.

Gli aneddoti del libro

Harry ha puntato i riflettori del mondo sul “lato oscuro della monarchia”. Gli aneddoti raccontati nel libro sono davvero intimi, partendo dalle sue sensazioni durante la marcia funebre dietro la salma della mamma, Lady Diana, fino alle liti con William e Carlo.

Alcuni hanno definito il libro “il disperato e triste racconto di un ragazzo che non è riuscito a superare la morte della madre” (Il Telegraph). Il Times lo ha descritto come il “memoir più istericamente atteso di sempre”, o ancora “strano, frustrante e assurdo” (Il Guardian).

Quello che è certo è che con la pubblicazione di Spare, Harry ha acceso la curiosità di persone da ogni angolo del mondo e per questo sta facendo un boom di incassi. I suoi guadagni sono da capogiro: ecco di che cifre parliamo.

Il libro sta avendo molto successo perché è intimo e personale, come promesso dal protagoninista. Tra le pagine si trovano gli aneddoti più curiosi di un ragazzo nato in una “gabbia d’oro”, come la definisce lui.

Ricordiamo che il titolo significa “ruota di scorta” e Harry spiega la scelta provocatoria proprio nelle primissime pagine. Il termine inglese richiama il modo di definire i ruoli nelle dinastie regnanti: “An Heir and a Spare”, significa un erede – il primogenito – e una riserva, in questo caso Harry.

Il principe ribelle scrive nel libro che Re Carlo avrebbe detto alla moglie Diana il giorno della nascita di Harry: “Meraviglioso. Mi hai dato un erede e una scorta, il mio lavoro è fatto”.

Queste sono solo alcune delle scottanti confessioni contenute nel libro che è andato sold out in molte librerie del mondo. Grazie a questo libro Harry sta guadagnando moltissimi soldi. Ma di che cifre parliamo?

Spare, i guadagni di Harry

Nelle prime 24 ore Spare ha venduto più di 400 mila copie in Gran Bretagna, diventando il libro di saggistica più venduto di sempre nel Paese. Non solo nel suo paese natale, il libro è in testa alle classifiche di vendita su Amazon in vari Paesi, tra cui l’Australia, la Spagna e l’Italia.

Per calcolare a quanto ammontano i guadagni da ogni vendita, bisogna tenere conto che il costo del libro varia in base al Paese. In Italia costa 25 euro, negli Stati Uniti 22 dollari, in Gran Bretagna 28 sterline, ma su Amazon ne costa 14 sia nella sua versione hardcover e Kindle.

Stando ad alcune stime, i ricabi alcune stime, pare che i ricavi quotidiani solo nel Regno Unito si aggirerebbero attorno ai 9 milioni di sterline in media, quindi una somma compresa tra i 6 e i 12 milioni.

Cifre da capogiro che – secondo quanto scritto da Harry nel libro – in parte saranno destinate ad alcuni enti benefici.

1,5 milioni di dollari andrà a Sentebale – l’organizzazione che aiuta i giovani affetti da HIV/AIDS in Lesotho e in Botswana – e 300 mila sterline all’ente no-profit WellChild, un’associazione dedita all’assistenza domiciliare di ragazzi con complesse esigenze sanitarie.

Inoltre, esisterebbe un accordo molto curioso con l’editore Penguin Random House: stando ai rumor il contratto varrebbe per ben quattro libri e il suo valore sarebbe circa di 40 milioni di sterline (cioè 45 milioni di euro).

Se le indiscrezioni si rivelassero vere, significherebbe che Harry ha in serbo altri 3 libri da pubblicare.

Ovviamente, non possiamo sapere precisamente quanto guadagna Harry dalla vendita del libro, ma dato il successo mondiale che ha ottenuto le cifre saranno da capogiro.