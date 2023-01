Ilaria D’amico non ce l’ha fatta, è finita nel peggiore dei modi | Situazione irrecuperabile

Il prossimo giovedì sarà l’ultima puntata per Che c’è di nuovo, il talk condotto da Ilaria D’Amico che purtroppo ha registrato degli ascolti troppo bassi per poter proseguire.

La prossima puntata sarà quella conclusiva così da dare il tempo alla D’Amico di chiudere degnamente il percorso. Purtroppo però fin dal primo momento il programma non ha avuto un minimo di ascolti tale da permettere al gruppo di lavoro e alla conduttrice di proseguire.

Ilaria D’Amico è una delle giornaliste sportive più famose in Italia e il suo volto è stato tra i principali protagonisti di Sky Sport per diversi anni. Proprio in questo periodo di permanenza a Sky Sport Ilaria D’Amico ha conosciuto il suo attuale compagno, Gigi Buffon.

Per un certo periodo di tempo tra lavoro e vita privata Ilaria D’Amico stava attraversando un periodo fortunato che però sembra essere finito. In questi giorni la giornalista sembra attraversare una fase di stallo

Il flop di ascolti di Che c’è di nuovo determina un calo nella carriera di Ilaria D’Amico tanto che i vertici Rai hanno pensato di sospendere la trasmissione di Rai 2 che andava in onda in prima serata e che giovedì vedrà la sua ultima messa in onda.

Chi riporta la notizia è Davide Maggio il quale fa sapere che la scelta di chiudere è stata presa dal direttore Antonio Di Bella, che non sarebbe felice dello share troppo basso. Eppure in una delle ultime puntate l’ospite è stata Wanna Marchi, eppure neanche il controverso personaggio televisivo a potuto nulla e così il programma ha totalizzato il 2,5% di share.

Ilaria D’Amico ha esordito nel giornalismo con Renzo Arbore, era il 1997 e il programma si chiamava La giostra del gol. Fu in quella occasione che fece la sua prima esperienza televisiva diventando poi inviata per i mondiali di calcio 1998 e nel 2000.

Nel 2002 ha iniziato a lavorare a Rai 3, nel programma Cominciamo bene Estate, insieme a Corrado Tedeschi. Nel 2003 è poi passata alla conduzione di Sky Calcio show, restando sempre nella conduzione di alcuni programmi Rai e Mediaset. Come abbiamo già riportato nel 2020 ha lasciato Sky Sport e si è presa un periodo di pausa prima di tornare in Tv in questa stagione con Che c’è di nuovo.

Il flop irrecuperabile

Purtroppo per Che c’è di nuovo non c’è stato nulla da fare e il programma sarà cancellato e la prima a essere dispiaciuta è proprio lei che sperava di “tornare a essere il punto di riferimento dell’informazione”.

Dapprima Ilaria D’Amico si era tutelata con un contratto che le garantiva un certo numero di puntate ma gli ascolti sono stati davvero troppo bassi e neppure il contratto blindato ha potuto molto. Così il programma si chiude appena tre mesi dopo l’apertura avvenuta lo scorso 27 ottobre, per lei non c’è stato davvero niente da fare, è finita.

Qualcuno ha detto che il “contenuto non era niente di nuovo” per questo non si è riusciti a superare i numerosi talk show già presenti nei palinsesti, non solo Rai ma anche Mediaset.