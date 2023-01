Cristian Imparato “Irriconoscibile” | Ecco come si è ridotto oggi il bambino di Io Canto – FOTO INCREDIBILI

Vi ricordate Cristian Imparato, l’ex bambino prodigio di Io Canto, programma condotto da Gerry Scotti? Guardate come si è ridotto ora. Non crederete ai vostri occhi.

Cristian Imparato, ecco com’è ora

La sua voce straordinaria aveva conquistato l’Italia e a soli 14 anni ha vinto il programma tv Io Canto di Gerry Scotti, che metteva al centro il talento vocale dei più piccoli. Stiamo parlando di Cristian Imparato, che all’epoca era un bambino prodigio, per molti la promessa del canto italiana.

La sua voce era in grado di toccare note impensabili e proprio per questo ha vinto il programma aggiudicandosi una borsa di studio per frequentare una scuola di canto negli Stati Uniti.

Adesso Cristian è cambiato moltissimo, a tratti è irriconoscibile: ecco come si è ridotto negli anni.

Un cambiamento drastico

L’ultima volta che l’abbiamo visto in tv da bambino aveva soli 14 anni, quando con la sua voce ha incantato l’Italia intera. Aveva partecipato alla prima edizione del talent show dedicato ai più piccoli condotto da Gerry Scotti che rimase stupito difronte al talento del piccolo Cristian.

Dopo la vittoria, per qualche anno Cristian è sparito dalle scene, dovuto anche al fatto che vuole dedicarsi agli ultimi anni della sua adolescenza. Dopo una pausa dai riflettori, è tornato in tv già maggiorenne, ospite di Barbara d’Urso in uno dei suoi salotti televisivi.

Il cantante è totalmente diverso da come la maggior parte delle persone se lo ricorda, non solo per la naturale crescita, ma anche per la chirurgia plastica a cui ha fatto ricorso negli anni. Il suo viso è stato ampiamente ritoccato dal lifting.

Cristian Imparato è tornato ad essere un volto noto della tv dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip avvenuta nel 2016. Lì ha avuto modo di raccontare la sua storia, partendo dall’infanzia piuttosto tormentata a causa del successo che non lo faceva vivere come qualsiasi altro bambino della sua età.

Cristian, infatti, aveva riscosso talmente tanto successo che per molti anni veniva fermato dai fan. È da tempo che Cristian non compare il tv perché ha deciso di dedicarsi alla sua attività, la gestione del centro estetico personale IPAesthetic Academy.

Non solo, Cristian ha un compagno di vita con cui sta cercando di mettere su radici: ora che ha trovato l’amore non vuole farselo scappare e nei suoi piani futuri c’è già l’idea di sposarsi con lui.

Non ci resta che aspettare e vedere quali sviluppi prenderà la vita dell’ex bambino prodigio di Io Canto.