Addio al volto noto di Uomini e Donne: la De Filippi perde un protagonista del programma

Il programma di Maria De Filippi perde un grande personaggio. Uomini e donne potrebbe dire addio ad un celebre uomo del trono over. Tutti sono rimasti stupiti. Vediamo la vicenda nei dettagli.

Uomini e donne è uno dei programmi di punta di Mediaset in onda ogni giorno da tantissimi anni durante la fascia pomeridiana. Il format è sicuramente cambiato nel tempo ma anche nella sua forma rinnovata continua ad avere un grande successo di ascolti.

Il dating show condotto e prodotto da Maria De Filippi, come in molti sanno, prevede che vi siano una serie di corteggiatrici e corteggiatori, i quali cercano di conquistare chi siede sul trono. Per fare domanda è molto semplice: basta iscriversi, presentarsi e si viene valutati dalla redazione del programma se ritenuti adatti.

Maria de Filippi ha, nel corso degli anni, ampliato anche a coloro che superano i 35 anni la possibilità di presentarsi in trasmissione per cercare l’amore dando inizio a quello che viene chiamato il Trono Over. Effettivamente, questa scelta si è rivelata assolutamente intelligente dato che il trono over è quello che accoglie maggiormente l’attenzione del pubblico.

Sicuramente il merito è anche della scelta dei personaggi nel programma talvolta con dei caratteri molto particolari. Stiamo parlando ad esempio di Gemma Galgani, una storica presenza di Uomini e Donne, le cui avventure amorose appassionano milioni di spettatori specialmente quella più famosa ossia con Giorgio Manetti con il quale c’è stato un tira e molla per circa due anni.

La Galgani, intanto, proprio per la sua indecisione e per i suoi continui cambi rotta si è inimicata una delle opinioniste della trasmissione, Tina Cipollari che la colpevolizza di cercare solo popolarità.

Anche la storia tra Ida Platano e Riccardo è stata una delle più seguite di Uomini e donne conclusasi di recente con la definitiva rottura e con l’inizio per Ida di un nuovo rapporto con Alessandro, conosciuto anche lui nel dating show. Insomma, Uomini e Donne non delude a mai a colpi di scena ed il probabile abbandono di uno dei protagonisti del programma ne è la prova.

L’addio a Uomini e Donne

Sappiamo che durante le registrazioni del sei gennaio Armando Incarnato non era presente in studio destando non pochi sospetti circa la sua precaria permanenza nello show. L’hair stylist ed indossatore è senza dubbio uno degli uomini più corteggiati e chiacchierati del programma, noto anche per avuto dei problemi con la conduttrice.

Non è chiaro, quindi, quale sarà la decisione in merito alla presenza di Armando, se effettivamente continuerà la sua avventura a Uomini e Donne oppure abbandonerà tutto. I motivi, intanto, sono ignoti ma noi da casa ci godiamo lo spettacolo.