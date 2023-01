“Dovevo entrare in casa”: Alfonso Signorini ci è rimasto malissimo | Ha rifiutato ed è saltato tutto all’ultimo secondo

L’ex concorrente del GF, Alex Belli ha smascherato gli autori del reality show più longevo della televisione, come ricorderete Alex Belli è stato concorrente del GF nell’edizione dell’anno scorso. Proprio lui ha rivelato alcuni dettagli sul funzionamento del programma. Ma quale sarà stata la reazione del suo conduttore, Alfonso Signorini?

L’edizione 2022 del Grande Fratello Vip, tra le molte cose che sono successe ha visto un triangolo amoroso che ha tenuto gli spettatori incollati al televisore, questo triangolo era formato da Alex Belli, la sua compagna Delia Duran e Soleil Sorge. Questo trio ha tenuto in piedi da solo la scorsa edizione grazie a questo “triangolo artistico”. Soleil alla fine si è voluta distaccare.

Così la scorsa edizione del GF Vip ha tenuto incollati i telespettatori tra discussioni e baci, allontanamenti e riappacificazioni in una vera e propria messa in scena che ha appassionato il pubblico e in particolare il conduttore Alfonso Signorini. Ma a proposito di questi teatrini, Alex Belli con la sua recente incursione nel programma ha smascherato gli autori.

In questa edizione 2023 sembra che gli autori siano nel mirino del gossip più dei concorrenti e questo perché da tempo si vocifera del pilotaggio da parte di questi ultimi di molte cose che accadono nel programma.

Alex Belli ha sbugiardato gli autori

Alex Belli è attore di fiction e di recente è tornato sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nell’edizione 2022, le sue dichiarazioni hanno fatto molto discutere il pubblico e il web in generale. Innanzitutto l’attore ha rivelato di essere stato invitato a partecipare di nuovo al reality ma di aver rifiutato e le motivazioni erano legate al cast.

“La verità è che c’è stata un’idea di poter fare un ingresso però poi alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo. Anche perché il terreno dei concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano”.

Nel parlare della caratura dei partecipanti a questa edizione Belli si riferiva in particolare a quanto accaduto a Marco Bellavia che come ricorderete è stato costretto a ritirarsi in un momento molto difficile per lui, malgrado la sua depressione, Bellavia non ha avuto il sostegno che meritava dai suoi compagni.

Ecco le parole di Belli: “Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia ecc.. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”.

Nel corso di questa dichiarazione Belli ha poi aggiunto qualcosa su come funziona il programma ed è qui che ha smascherato gli autori del GF: “So che gli autori cercano di mettere dentro situazioni o comunque dinamiche che possono funzionare.

È chiaro che se una cosa l’anno scorso ha funzionato cerchino di riproporla in una chiave diversa ed è proprio questo il motivo per il quale io non ero convinto. Non sono uno che vuole fare il copia e incolla”.

Dalle parole di Belli comprendiamo che si tratta di schemi già messi in atto, meccanismi che si ripetono e questo perché ormai è risaputo che dietro ciò che vediamo in Tv ci sono le menti degli autori del programma. Per Belli queste mosse non sarebbero efficaci: “Devi inventarti qualcosa di nuovo.

Vi faccio un esempio: quest’anno hanno cercato di portare ancora l’amore libero, il triangolo, ma alla fine al pubblico non interessava più. È una roba che abbiamo già visto, snocciolato. La cosa bella dell’anno scorso è che tutto è nato per caso”.