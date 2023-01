Elodie ma cosa stai combinando?! | Tutta colpa sua: è successo più volte per strada

Elodie è stata presa di mira da alcuni utenti del web, molti dei quali suoi fan, che sostengono che l’artista sia cambiata, si sia addirittura montata la testa dopo il successo. Se da una parte c’è chi la difende, gli atteggiamenti a cui fanno riferimento alcuni suoi follower sembrano non lasciare spazio a dubbi.

Elodie è diventata la regina della musica pop italiana, nessuno può dire il contrario. La cantante, arrivata seconda alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha scalato rapidamente le classifiche italiane ottenendo un enorme successo tra i giovani, e non solo.

Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020 e, anche se non ha vinto, le sue canzoni sono rimaste in classifica per settimane, e la cantante ha raggiunto importanti traguardi. Chi la segue fin dall’inizio sa che la donna ha attraversato un grandissimo cambiamento: quando è uscita dal talent di Canale 5 era molto diversa da come la conosciamo ora.

Elodie è cambiata

Elodie è arrivata in punta di piedi nella musica italiana ma sta lasciando il segno. Tutti la conoscono e tutti parlano di lei; anche il gossip si è fatto sempre più interessato a scoprire i segreti della sua vita privata, che la donna cerca in qualche modo di tenere nascosti.

Con Nero Bali, in collaborazione con Michele Bravi, ha raggiunto la vetta del successo e lì è rimasta fino ad oggi. La sua musica è evoluta insieme al suo aspetto: Elodie è cambiata molto dai suoi esordi e sembra aver trovato finalmente la sua dimensione musicale.

E la sua vita sentimentale? Pur cercando di mantenere un po’ di riservatezza, la cantante è conosciuta anche per le sue relazioni con personaggi conosciuti da tutti gli italiani. Per due anni è stata legata al rapper Marracash, col quale ha continuato a collaborare professionalmente anche dopo la fine della relazione.

Nel 2022, dopo una breve relazione col modello Davide Rossi, ha cominciato a frequentare Andrea Iannone, pilota motociclistico ed ex ragazzo di Belen Rodriguez. I due stanno insieme dallo scorso autunno e sembra che nella coppia scorra una passione travolgente.

Passione che, a detta di molti, ha cambiato profondamente la cantante. Una buona fetta di fan sostiene che la donna si sia montata la testa da quando fa coppia col pilota, e a dimostrarlo ci sarebbero alcuni episodi in cui la cantante si è rifiutata di fare selfie e firmare autografi ai fan.

Episodi che, secondo i suoi seguaci, stanno accadendo troppo spesso: pare infatti che prima la cantante fosse molto più disponibile di ora, e che il cambiamento sia colpa proprio del pilota. Elodie non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Chi avrà ragione?