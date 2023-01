Michelle Hunziker, dopo anni svelati i veri motivi della separazione da Eros Ramazzotti | Grave episodio di violenza

A quanto pare sono saltati fuori i veri motivi della separazione di una delle coppie più amate in Italia, la coppia che negli anni Novanta ha fatto sognare generazioni di adolescenti che sognavano con la colonna sonora di un amore che sembrava eterno, stiamo parlando dell’amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Il vero motivo della separazione non si è mai saputo ma a quanto pare oggi viene a galla una motivazione sconvolgente per i fan della coppia che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Ecco cosa sappiamo.

Michelle Hunziker è un’ex modella e conduttrice televisiva molto amata, negli ultimi anni tra i programmi che ha condotto si è distinta anche con Striscia la notizia, ma anche con il suo primo one women show, Michelle impossible dove tra ospiti e canzoni ripercorreva la sua carriera.

In quella occasione partecipò anche Eros Ramazzotti con il quale ci fu perfino un bacio che fece molto chiacchierare il web; in molti pensarono infatti che quello fosse il primo segno di un ritorno di fiamma della coppia, ma così non è stato.

Eros Ramazzotti è tra i cantanti più apprezzati del panorama musicale italiano ma non solo vista la sua fama anche all’estero.

Le sue canzoni continuano a essere tra le hit più cantate di tutte le generazioni, tra chi le ha viste nascere e chi, più giovane, le ha scoperte adesso.

Sicuramente Ramazzotti si è fatto conoscere non soltanto per il suo talento e la sua bravura nella musica ma anche appunto per la bellissima storia d’amore che ha fatto sognare i fan con Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti è tra i cantautori italiani che negli anni è riuscito a stare al passo coi tempi. Per non parlare della sua voce inconfondibile che ha conquistato migliaia di fan.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono separati ben tredici anni fa, sono stati sposati per undici anni e come tutti sanno sono genitori di Aurora che li renderà presto nonni. Sicuramente delle molte coppie famose che nel corso degli anni si sono separate, proprio loro sono stati esemplari perché sono rimasti in buoni rapporti per tutto questo tempo.

Nel frattempo ciascuno dei due proseguiva la propria vita e nel frattempo Michelle si è sposata di nuovo con Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste e dal quale si è separata proprio un anno fa.

Eros Ramazzotti da parte sua ha altri due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dall’ex moglie Marica Pellegrinelli, anche lei lasciata circa un anno fa.

Nel corso degli anni e delle rispettive relazioni, malgrado tutto Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno mantenuto un legame molto forte tanto che il cantante ha voluto Michelle con la figlia Aurora nel videoclip di Ama. Ma se tra di loro le cose sono andate sempre così bene, quali sono stati i veri motivi della rottura?

Ecco perché Michelle e Eros si sono separati

Come lei stessa ha raccontato, Michelle Hunziker per cinque anni è stata plagiata e ha subito violenze psicologiche perpetrate da una setta della quale ha fatto parte. Sembra, da una sua confessione fatta nel corso di un’intervista, che proprio questa setta ebbe un ruolo determinante nella separazione da Eros Ramazzotti.

“Per controllarmi mi hanno allontanato dai miei affetti e fatto leva sulle mie debolezze. Mi filtravano le telefonate, non potevo parlare neppure con mia madre, che non ho visto per quattro anni”. Anche il matrimonio con Ramazzotti quindi è stata messo a dura prova in quel periodo, il cantante provò a farla allontanare mettendola di fronte alla scelta definitiva: “me o loro”.

Di fronte a questo ultimatum Michelle decise di lasciare Eros definitivamente, essendo ancora vittima dei raggiri di quella setta. Malgrado le cose siano finite così male per colpa di questa brutta storia i due hanno continuato a stimarsi molto e ad avere un buon rapporto. Anche con la figlia Michelle continua a essere legatissima ed entrambi non vedono l’ora di diventare nonni. Malgrado questa brutta esperienza il pubblico continua ad amare Michelle e Eros e tra loro non manca chi ancora spera che tra i due torni l’amore.