Rosa Perrotta senza filtri, si lascia andare e lo ammette: “Io sto male” | Superato ogni limite

L’influencer Rosa Perrotta fa una rivelazione molto particolare riguardo la sua vita privata. Su Instagram si mette a nudo e i suoi followers rimangono interdetti. Ecco la vicenda nei dettagli.

Rosa Perrotta è una delle influencer più importanti italiana celebre anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne e per aver incontrato nel programma il suo futuro marito Pietro Tartaglione. Insieme, hanno avuto due figli dei quali sono completamente innamorati.

Proprio di recente tutta la famiglia in occasione delle festività natalizie è stata ospite della famiglia di Rosa Perrotta, da Nonno Pino e Nonna Rosa a cui i piccoli Ethan e Achille sono molto legati. I nonni sono diventati anche abbastanza famosi sui social di Rosa e Petro e i loro followers possono assistere a quanta cura e tenerezza ci sia tra loro ed i nipotini.

D’altronde, proprio la Perrotta è legatissima alla famiglia e ha confessato quanto sia stato difficile lasciare la sua casa d’infanzia dopo le vacanze in una delle sue stories di Instagram. Nel frattempo, Rosa, Pietro e i bimbi sono dovuti tornare nella loro casa a Milano per i vari impegni lavorativi: Pietro nel suo studio da avvocato mentre Rosa è ricca di eventi per le sue collaborazioni con i brand più importanti ed i piccoli sono indaffarati con la scuola.

Intanto, dopo aver salutato i nonni, tutta la famiglia è tornata a casa pronta per ricominciare l’anno. Ma qualcosa che ha confessato la Perrotta, proprio ai suoi fan, ha sconvolto tutti. C’è un particolare che riguarda la sua vita, rivelato dalla stessa Rosa che ha sconvolto tutti ed i fan vanno in allarme. Ecco di che si tratta.

La confessione di Rosa Perrotta

In una delle sue stories di Instagram, Rosa Perrotta si è rivolta direttamente alle sue ammiratrici svelando dei dettagli in più su di sé: “Dopo la gioia di aver dato una parvenza al nostro salone, sono contenta di aver trovato un attimo per darmi una sistematina” ha dichiarato Rosa su Instagram.

Dopo le festività, ovviamente la sua abitazione era praticamente piena di vestiti in mezzo e mettere tutto in ordine, disfare le valigie ha richiesto non poco tempo alla giovane influencer. Per cui, una volta messo a posto tutto la Perrotta è riuscita a dedicarsi alla cura della sua persona e a coccolarsi un po’.

“Io se non mi trucco sto proprio male, ho l’esigenza di sedermi allo specchio e di prepararmi e truccarmi” ha aggiunto Rosa, ammettendo di adorare il make-up proprio perché la fa stare bene e serena. Insomma, nonostante una vita frenetica Rosa riesce sempre a ritagliarsi uno spazio per sé.