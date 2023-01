Tatjana Patitz, rivelate le sconvolgenti cause della morte prematura | Gli anni ’90 perdono un gigante

Un grandissimo personaggio della moda anni ’90 è venuto a mancare di recente. Le causa della morte di Tatjana Patitz vengono rivelate ma il dispiacere non finisce.

Tatjana Patitz era una delle modelle più importanti degli anni ’90 protagonista di innumerevoli campagne scomparsa purtroppo all’età di 56 anni l’undici gennaio di quest’anno. Nata nel 1966 la supermodella tedesca, con madre estone ed un’infanzia trascorsa in Svezia, era una vera e propria icona del mondo della moda ma raggiunge un’incredibile notorietà tra gli anni ’80 e ’90.

Inizia la sua carriera giovanissima ma è quando posa per le più celebri copertine delle riviste che diventa famosissima, collaborando dal 1986 proprio con Vogue. Insieme a colleghe del calibro di Naomi Campbell, Cindy Crawford e Claudia Shiffer Tatjana rientra nell’olimpo delle top di sempre.

Molto nota anche la cover degli anni ‘90 di cui è assoluta protagonista completamente in bianco e nero che rese una celebrità la Patitz. Oltre alla carriera nelle passerelle Tatjana Patitz ha provato sempre verso gli anni ’90 a cimentarsi nel cinema e anche partecipando a dei videoclip musicali, tra cui Freedom ’90 di George Michael. Nel 2019 la modella ha sfilato per l’ultima volta a Milano per Etro a testimonianza di quanto fosse ancora legata alla moda.

Tatiana, da diversi anni come evidenziato proprio dai suoi social, aveva preso a cuore l’impegno verso gli animali, contro la pelliccia e i soprusi. La supermodella, venuta a mancare pochi giorni fa, ha lasciato un figlio nato nel 2004 dall’unione con Jason Johnson con il quale è stata sposata dal 2003 fino al 2009. La top, tuttavia, è celebre anche per una relazione molto importante che in quegli anni era stata sotto gli occhi attenti dei riflettori.

Stiamo parlando dell’amore con Nick Kamen sbocciato nel 1988, il quale si era da poco lasciato con Talisa Soto, attrice celebre per il suo ruolo in Mortal Kombat. Al tempo del loro amore, la coppia faceva molto parlare di sé sebbene proprio Tatjana fosse alle prime armi nella moda. I due poi si sono lasciati poco dopo senza mai rendere pubblico il motivo dell’addio.

Sfortunatamente anche Nick Kamen è scomparso nel maggio del 2021, quando ancora non si poteva prevedere la perdita della grandissima top model. La conferma della dipartita svela ora le cause della morte.

L’addio a Tatjana Patitz

Sembra che supermodella tedesca originaria di Amburgo, Tatjana Patitz sia morta per un tumore al seno. A dare l’annuncio la sua agente Corinne Nicolas che conferma l’addio ai microfoni di People.

Partito subito il cordoglio social per una perdita così tragica per l’universo fashion e non solo il quale celebra una grande bellezza di anni che furono.