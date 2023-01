Massimiliano Ossini annuncia l’addio in diretta “Non sarà facile…” | In studio piangono tutti

Ad Unomattina ecco che arriva un annuncio difficilissimo. Il conduttore Massimiliano Ossini annuncia l’ultimo saluto ed il pubblico è completamente in lacrime. Vediamo cosa è successo.

L’anno appena passato, il 2022, si sa non è stato per nulla un anno semplice per una serie di motivazioni. Molti dei programmi della televisione italiana hanno dedicato pagine intere agli eventi di più grande portata dell’ultimo periodo dimostrando di essere sempre al passo con i tempi.

Unomattina è una di quelle trasmissioni cult della Rai che riesce a combinare spettacolo, attualità e politica con una forma davvero vincente. Al timone della storica trasmissione della rete ammiraglia della Rai Massimiliano Ossini che con la sua precisione e simpatia ha conquistato il cuore di tutti. Proprio, lunedì nove gennaio si è trovato a comunicare al pubblico delle notizie terribili provocando grande dispiacere negli spettatori.

Ossini ha esordito in diretta con queste parole: “Ci aspettano tante difficoltà in questo 2023, come i rincari, l’aumento dei contagi da Covid, il rischio della recessione e non solo”, e ancora: “Insomma, non sarà un anno facilissimo ma la voglia di ripresa c’è, come un cauto ottimismo”.

Il conduttore ha, quindi, trattato le problematiche che affiggono la società di oggi ponendo poi una domanda: “Saldi, ripartono i consumi?”. A partire da tale quesito la puntata ha preso piede grazie all’intervento di esperti ed ospiti.

Ma qualcosa avvenuto nell’anteprima della trasmissione ha turbato tutti, un lungo e doloroso addio ad un personaggio incredibile.

Il saluto triste di Massimiliano Ossini

Unomattina, lunedì nove gennaio, prima di procedere con la messa in onda della puntata del programma durante l’anteprima, il conduttore ha voluto ricordare un grande del calcio italiano scomparso il sei gennaio di quest’anno: Gianluca Vialli.

L’uomo dopo una lunga malattia ha lasciato sua moglie e due figlie in seguito all’aggravamento delle condizioni di salute. Una perdita che ha commosso tutto il mondo che lo ricorda soprattutto per le sue imprese da calciatore e in ultima quella vissuta con Roberto Mancini agli Europei 2020.

“C’è tristezza per gli addii che hanno contrassegnato la fine dello scorso anno” ha commentato Massimiliano Ossini in apertura riferendosi anche alla morte del papa emerito Ratzinger avvenuta il 31 dicembre. Inoltre, il conduttore ha aggiunto: “Abbiamo visto funerali solenni e cerimonie private e oggi ci sarà l’ultimo saluto a Gianluca Vialli”

Ossini ha spiegato come Vialli, una volta preso coscienza delle precarietà della sua vita, avesse espresso un desiderio: “Non voglio un addio grigio ma un funerale allegro” avrebbe detto l’ex calciatore.

Massimiliano Ossini ha poi concluso l’anteprima di Unomattina con un malinconico “Ciao Gianluca” non prima di aver manifestato il suo profondo dispiace con queste difficili frasi: “Non sarà facile perché ora dopo ora, giorno dopo giorno, ci siamo accorti tutti che le tantissime testimonianze d’affetto stavolta non sono state solo parole di circostanza.