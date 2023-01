La televisione dice addio a Fabio Fazio: il pubblico è sconvolto | Non c’è stato nulla da fare

Il ben noto conduttore televisivo ha deciso di lasciare la tv per dedicarsi a ben altro. Negli anni ha coltivato molte passioni e quando si ritirerà (a breve) ci si dedicherà a tempo pieno.

Fabio Fazio è un noto conduttore televisivo, conosciuto e amato dal pubblico italiano soprattutto per il programma Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3 ogni domenica sera. Qualche settimana fa, Fazio ha dichiarato la volontà di andare in pensione tra circa due anni, dopo aver lavorato per la televisione per più di 40 anni. Sebbene Fabio abbandoni il suo lavoro principale, non si fermerà del tutto; infatti, ha alcuni progetti pronti per essere realizzati.

La fabbrica di cioccolato ligure

Fabio ha rivelato una fabbrica di cioccolato ligure, chiamata Lavoratti e fondata nel 1938. Questa notizia l’ha dichiarata durante una conferenza stampa tenutasi a Portofino, presso il ristorante del famoso chef Carlo Cracco.

Fabio ha commentato questa sua decisione così: “Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni. E poi ridare vita a un laboratorio di cioccolato mette buon umore, che è un po’ il mio mestiere di sempre.”

Queste parole si legano alle memorie della sua infanzia, di quando i suoi nonni gli regalavano le uova di cioccolato per festeggiare la Pasqua. La fabbrica di cioccolato in questione si trova a Varazze, nella riviera di Ponente, in Liguria. Questo luogo è molto caro al conduttore, dal momento che lui e la sua famiglia hanno origini liguri.

L’aiuto per Fabio Fazio in fabbrica

Grazie a questa scelta, Fazio sarà in grado di dare lavoro a 15 artigiani del cioccolato, esperti nella loro professione. Fabio ha anche un co-proprietario, che lo sostiene in questo progetto: si tratta del suo caro amico Davide Petrini, imprenditore, campione del mondo di apnea, ristoratore e produttore delle mascherine ffp2. Fazio ha voluto precisare un dettaglio circa questa nuova esperienza: “Questa avventura non nasce con volontà speculative, di mero business, ma per creare una oasi di pace.”

L’impresa della montagna

Oltre alla tv e al cioccolato, Fabio ha un’altra passione: la montagna. Durante il corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa al quotidiano Il Corriere della Sera, Fazio ha svelato di voler scalare il Cervino, anche se avvicinandosi sempre più ai 60 anni, sarà un’impresa ardua. “A 58 anni mi sento un boomer”, ha detto Fazio, confessando di essersi affaticato molto quando è arrivato sul Monte Bianco camminando.

Il ricordo più caro di Fabio Fazio

Sebbene Fabio stia per abbandonare definitivamente la tv, non ha rimpianti, visto che nel corso della sua lunga carriera gli sono capitati tutti i tipi di ingaggi e avventure possibili. Fazio ha affermato che l’evento più memorabile della sua carriera è stata l’intervista con David Grossman, scrittore, che all’epoca gli era appena morto il figlio.

Un’intervista molto toccante, durante la quale ad ogni parole dello scrittore fuoriusciva il dolore e lo strazio per la perdita dell’amato figlio; sebbene Fazio non gli abbia mai fatto domande dirette in merito.

Il pubblico italiano lo ricorderà sempre per la sua conduzione di Che Tempo Che Fa, grazie alla quale ha potuto ospitare ed intervistare anche celebrità internazionali, come Meryl Streep, Sean Penn, Lady Gaga, Tom Hanks e Madonna e per le sue scenette comiche al fianco della sua collega ed amica Luciana Littizzetto. Adesso per Fabio Fazio si aprirà un nuovo capitolo della sua vita, chiudendo definitivamente quello televisivo.