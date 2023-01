Cifre folli per i re del Natale | Ecco quanto guadagnano Boldi e De Sica: un patrimonio incredibile

Massimo Boldi e Cristian De Sica sono stati per tanti anni i “re del Natale” coi loro cinepanettoni. Andarli a vedere al cinema era diventata una tradizione per le famiglie italiane. Il successo dei loro film gli ha fatto guadagnare cifre incredibili e ora il loro patrimonio è alle stelle.

Che De Sica e Boldi possedessero un enorme patrimonio era prevedibile, ma in pochi possono immaginare a quanto ammonta davvero. I loro cinepanettoni hanno portato al cinema migliaia di italiani sotto il periodo di Natale, per anni e anni: ecco quanto ha guadagnato il duo di attori.

Il loro successo è quasi ineguagliabile: i loro film di Natale sono stati un must per tutti gli anni 90 e anche i primi 2000, poco prima che i due litigassero e si separassero. Titoli come SPQR, A spasso nel tempo, Natale in crociera, Natale a Rio o Fratelli d’Italia rimarranno sempre impressi nella memoria e nel cuore degli italiani.

Boldi e De Sica: cifre da capogiro

I film natalizi del duo comico di attori fanno ormai parte della storia del cinema italiano. Nonostante ci sia chi storce il naso quando si nominano, i cinepanettoni sono stati una tradizione famigliare per tantissimi anni, seppure negli ultimi tempi le persone abbiano perso interesse in questi film.

La rottura tra i due attori non è stata di certo d’aiuto in questo caso: i due ebbero alcuni screzi, anche piuttosto pesanti, e per molti anni non collaborarono più. Sono tornati insieme solo di recente, dopo aver appianato le divergenze, anche se non è stato facile. Il tentativo di riconquistare il cuore del pubblico, comunque, è andato a buon fine.

Il loro successo è comunque innegabile e i due sono riusciti a cavalcare la cresta dell’onda negli anni di massimo splendore della loro carriera. Insieme erano una vera e propria macchina da soldi, che ha portato delle entrate folli.

Si parla di milioni

Tra risate e stereotipi, si stimano diversi milioni di euro a testa provenienti dalla produzione dei film. Se si aggiunge questa stima ai loro guadagni provenienti da altre pellicole, ospitate e apparizioni in spot e pubblicità, si arriva a un patrimonio davvero da capogiro e difficile da quantificare.

I due, che sono rimasti per tanti anni i protagonisti indiscussi del Natale, si sono guadagnati il patrimonio che ora possono vantare. Ogni anno cercavano di rallegrare ancor di più il periodo delle feste, inventandosi storie assurde e divertenti, scegliendo di volta in volta una location diversa. Di certo non ci dimenticheremo mai i titoli più famosi, come Vacanze di Natale 90 e 91, Vacanze di Natale 95 e Paparazzi.