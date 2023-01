Federica Pellegrini, retroscena dal viaggio di nozze: “Impressionante” | Non è Matteo Giunta

La ex nuotatrice ha appeso il costume al chiodo e ha lasciato la sua carriera per dedicarsi ad altro, nel frattempo ha coronato il suo sogno d’amore con Matteo Giunta e i due dopo aver partecipato a Pechino Express, subito dopo il matrimonio ora sono in viaggio di nozze alle Maldive e Federica Pellegrini ha raccontato di aver vissuto una grande emozione, ma il marito non c’entra niente.

Federica Pellegrini ha sposato Matteo Giunta lo scorso 27 agosto coronando il suo sogno di sposare l’amore della sua vita.

Federica Pellegrini è stata uno dei nomi più importanti nello sport italiano, parliamo di una nuotatrice di alto livello che vanta anche diverse medaglie olimpiche, un vero e proprio orgoglio nazionale.

Di Federica Pellegrini si è detto molto anche del suo privato e com’è noto una delle sue storie più importanti è stata con Filippo Magnini oggi felicemente sposato con Giorgia Palmas e padre di una bambina.

Dopo Magnini, Federica Pellegrini ci ha messo un po’ di tempo prima di trovare il suo amore e ha avuto così una breve relazione con Luca Marin che per altro fu la ragione della fine della sua storia con Magnini.

Ma come abbiamo raccontato Federica Pellegrini è felicemente sposata, dallo scorso fine agosto, con Matteo Giunta che è stato l’allenatore della campionessa olimpica. Sono passati appena quattro mesi dal matrimonio ma già si parla tanto dei retroscena di questo Sì.

Il retroscena del viaggio di nozze

Subito dopo il matrimonio e dopo la partecipazione a Pechino Express la coppia si è finalmente dedicata al viaggio di nozze e ne ha approfittato proprio durante le vacanze di Natale. La coppia è una delle più amate tra le celebrità e con l’uscita di Pechino Express nel 2023 saranno ancora più popolari. Al momento i due sono alle Maldive a godersi le meraviglie della natura. Un sogno a occhi aperti per la coppia che sta vivendo un periodo veramente felice, in più ambiti.

La coppia sta condividendo alcune foto dell’esperienza sui social network e così anche i followers possono ammirare i bellissimi paesaggi che Federica e suo marito stanno visitando. I due alloggiano in un hotel di lusso. Tutta la luna di miele è stata documentata con fotografie e video tra divertimento e luoghi paradisiaci. Il viaggio si è concluso da poco e Federica Pellegrini ha voluto condividere il momento più emozionante del viaggio e la cosa ha lasciato i fan a bocca aperta.

“È meraviglioso” l’emozione tutta sua

“È impressionante e meraviglioso” ha scritto Federica Pellegrini a corredo di un estratto inedito del suo viaggio alle Maldive con Matteo Giunta. Il video pubblicato dalla ex nuotatrice è spettacolare e inedito perché vi si possono ammirare le mante che nuotano, impresse dalla videocamera di Federica Pellegrini.

È stata proprio questa la cosa più emozionante per la Pellegrini durante il viaggio di nozze. La coppia è molto felice e adesso sono tante le persone che si chiedono dopo il nuoto a cosa si dedicherà Federica Pellegrini a cominciare da questo 2023.

Già con Pechino Express e con precedenti apparizioni in Tv abbiamo potuto ammirarla in televisione e chissà che il piccolo schermo non sarà il suo futuro.