“Lo odiavo”: parla finalmente Jasmine Carrisi | Trema casa Al Bano: e adesso?

Jasmine Carrisi non riesce più a tenersi tutto dentro ed esplode: la ragazza ha svelato cosa ne pensa dei genitori, spiegando quanto è stato difficile per lei crescere con due star in famiglia. Sempre sotto i riflettori, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha sofferto fin da quando era bambina.

Alla fine Jasmine Carrisi si è arresa e ha rivelato quel che pensa di suo padre, Al Bano, e della sua fama. Ai microfoni di Bella Ma su Rai 2 ha parlato della sua infanzia e adolescenza, rivelando di essere stata in guerra col padre e di averlo persino odiato.

Dichiarazioni che hanno lasciato i telespettatori senza parole, soprattutto perché Al Bano è un cantante molto amato e un artista di tutto rispetto. Ma le ragioni dietro ciò che ha detto la giovane sono comprensibili: la sua vita è stata fin da subito sotto i riflettori e la ragazza non è mai riuscita a crescere come avrebbe voluto.

Jasmine Carrisi contro Al Bano

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso insieme ad Albano Jr. detto “Bido”, è una ragazza con la testa sulle spalle e le idee ben chiare sul suo futuro. La giovane infatti sogna di fare la cantante professionista come suo padre, e sta facendo di tutto per sbancare il lunario e coronare il suo desiderio.

Anche se oggi la vediamo serena e felice, in buoni rapporti coi suoi genitori, purtroppo non è sempre stato così: la ragazza ha avuto un periodo di rottura con Al Bano e Loredana, allontanandosi da loro. La sofferenza era troppa; lo ha raccontato lei stessa in un’intervista in televisione, dove ha spiegato la sua versione dei fatti su una delle famiglie più chiacchierate d’Italia.

Pierluigi Diaco, al timone di Bella Ma, ha cercato di indagare sulla vita privata della giovane Carrisi. Oltre a chiederle come vede il suo futuro e come sta andando la sua carriera musicale, il conduttore le ha chiesto anche un’opinione sulla sua famiglia e sul polverone mediatico che si era sollevato quando lei era ancora piccolissima.

“Il gossip per un periodo l’ho odiato. Ho avuto un rigetto” ha rivelato, spiegando di aver “odiato” anche i suoi genitori per via della loro fama. Ovviamente, ha chiarito, si trattava di un odio per la situazione che si era creata, anche perché molte cose che dicevano sul conto della sua famiglia non erano vere.

Lei, però, insieme a suo fratello, ne ha sempre sofferto. Fin da piccola ha visto i suoi genitori sbattuti sulle prime pagine e insinuazioni che riguardavano la loro relazione. Di certo non è stato piacevole per la ragazza. Oggi finalmente le cose si sono sistemate e Jasmine ha una bellissima relazione coi genitori.