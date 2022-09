Nina Moric preoccupa i fan: la sua salute a rischio. “Mi sta consumando”, le parole drammatiche

Nina Moric preoccupa con le sue condizioni di salute: la showgirl ha condiviso sui social la sua preoccupazione e il suo dolore

Nina Moric ha condiviso un aggiornamento preoccupante sul suo stato di salute: sui social ha detto che il dolore la sta consumando, e sta facendo di tutto per andare in fondo alla questione. I fan sono ovviamente molto spaventati.

Nata a Zagabria, in Croazia, Nina Moric è una supermodella e showgirl. Ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza, ma senza portarli a termine. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1996, quando partecipa al concorso Look of the year per aspiranti modelle. Dopo questa partecipazione comincia a sfilare su importanti passerelle in giro per il mondo.

La top model viene chiamata anche per prendere parte a numerose campagne pubblicitarie, soprattutto per l’intimo. Si trasferisce a Milano, dove viene notata da Gianni Versace durante uno dei tanti casting. È grazie a lui che ha raggiunto la visibilità come modella.

Oltre che con Versace la showgirl ha lavorato per Roberto Cavalli, Calvin Klein, Les Copains, Valentino, Erreuno, John Richmond, Atelier Pronovias, Gai Mattiolo, Rocco Barocco, Fausto Sarli, Gattinoni, Renato Balestra, Marina Spadafora e tanti altri.

Il debutto in televisione avviene invece nel 2000 al fianco di Giorgio Panariello in Torno Sabato. Nel 2009 entra nella compagnia del Bagaglino e nel 2011 partecipa come concorrente a I raccomandati, condotto da Carlo Conti. Nello stesso anno partecipa a L’isola dei famosi.

La vita privata della Moric è stata piuttosto travagliata: dal 2001 al 2007 è stata sposata con Fabrizio Corona, col quale ha avuto un figlio, Carlos Maria. Nel 2009 sembra che sia stata ricoverata per una dose massiccia di sonniferi, mentre nel 2014 ha avuto una burrascosa relazione con l’imprenditore Luigi Mario Favoloso, che la modella accusò di maltrattamenti.

Nina Moric, le condizioni preoccupanti

Nina Moric ha fatto molto parlare di sé, oltre per la sua bellezza unica, anche per via della travagliata relazione con Fabrizio Corona. I due hanno avuto un figlio, Carlos, con il quale la donna non ha più rapporti. Carlos vive infatti col padre e non vuole avere a che fare con sua madre.

Oggi l’ex modella deve vedersela con degli importanti problemi di salute. Non si sa nel dettaglio quali siano, ma ne ha parlato coi suoi follower su Instagram e la situazione sembra drammatica. La Moric ha effettuato una gastroscopia di controllo ma sono state rilevate delle complicazioni.

“Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando” ha scritto l’ex modella.